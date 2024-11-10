李多慧遭跟蹤1.5hrs驚魂！綠衣男身分曝...疑似某媒體狗仔

記者陸運陞、吳佩蓁／新北報導

啦啦隊女神李多慧剛結束5天騎車環島行程，怎料昨晚返家途中一輛白色轎車沿途跟蹤她回到三重租屋處，隨後車上還下來一名身穿綠衣的男子拿著手機不停跟拍，嚇得她不敢回家，並在今（10日）下午現身新北市婦幼警察隊報案。據了解，該名綠衣金髮男疑似是某媒體的狗仔。

▲李多慧遭陌生人跟蹤偷拍，她氣炸在臉書PO出綠衣男照片。（圖／翻攝李多慧臉書）



李多慧9日晚間在臉書公開綠衣男子的影像，表示9日晚間工作結束後，她從台北市騎機車返回三重租屋處，但途中卻發現一輛白色轎車不斷跟蹤她與工作團隊，並一路尾隨她到租屋處附近，之後李多慧下車在超商前拍攝影片，一名綠衣男子隨即從車內下來，並坐在花圃假裝打電話並偷拍李多慧，整個過程約1個半小時，嚇得她不敢回家。

▲李多慧拍攝團隊拍到白色小客車尾隨。（圖／翻攝李多慧臉書）



據了解，跟蹤李多慧的綠衣男子疑似是某媒體的狗仔，當時疑似是在跟拍李多慧，但明目張膽的跟蹤已嚇壞李多慧，氣得她不想繼續隱忍，今天下午在工作團隊陪伴下，前往新北市婦幼警察隊報案。

▲李多慧現身警局報案還原被跟蹤過程，一度忍不住落淚。（圖／記者陸運陞攝）



李多慧現身新北市婦幼警察隊一度難過落淚，她提到過去也曾發生過類似的事情，但這次不只她一個人受到傷害，連工作團隊也受到影響，因此她決定勇敢站出來，並希望未來不會再發生一樣的事。

對此，警方表示，目前已完成受理報案程序，三重分局也已鎖定行為人，將比對筆錄內容後查緝到案，而該涉案男子跟蹤李多慧已持續一段時間，因此已構成跟騷法，後續將以跟騷法偵辦。