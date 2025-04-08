獨／台中5月嬰半夜掉落床縫亡！疑活活悶死　小小身軀今解剖

▲台中傳出5月嬰離奇死亡，檢警今日上午解剖追死因 。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市傳出離奇死亡案件，一名年僅5月大嫩嬰1日深夜睡夢中，不慎掉落2張床中間的床縫，媽媽半夜起來，發現孩子不見，才驚覺孩子掉落，疑似遭悶住，已經沒有呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。檢警相驗後，檢察官指示今（8）日上午進行解剖，全案不排除朝過失致死偵辦。

據了解，25歲女子育有2子，年齡接近，在北屯區一處套房租屋，屋內有兩張床，平時媽媽與同居人各帶一名小孩睡一張床。1日凌晨2時31分，女子發現小孩掉落到兩床中間的縫隙，嚇得趕緊通報119，救護人員到場，緊急將孩子送醫搶救後，仍宣告不治。

▲該名女子育有2子，1日深夜發現孩子掉落床縫無生命跡象，趕緊報案。（圖／記者許權毅攝）



鑑識小組到場勘驗，初判是無外力介入情況，孩子遺體也沒有明顯外傷。但年僅5月大嬰兒離奇死亡，檢警相驗後，今日再度前往殯儀館安排解剖，要釐清確切死因，目前暫無家屬改列被告，全案仍不排除朝過失致死偵辦，或是朝意外事件簽結。

今上午檢警針對5月大男嬰解剖，警方帶著男嬰衣物等到場，家屬親友等悲痛現身，時不時起來關心解剖進度，神情相當哀戚。