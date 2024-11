澳航波音客機「引擎故障」急返航！雪梨機場燃大火　現場濃煙狂竄

▲澳航波音客機起飛後,雪梨機場燃起大火。(圖/翻攝自X/@fictillius)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲航空(Qantas Airways)一架飛往布里斯本的波音737航班在起飛後不久,因其中一具發動機發出異常巨響,緊急返回雪梨機場並安全降落。從網路上曝光的畫面還能看到,飛機起飛後不久,跑道旁的草地燃起大火,現場冒出滾滾濃煙。

BREAKING: A Qantas flight bound for Brisbane has made an emergency landing at Sydney Airport due to suspected engine failure after a grass fire ignited next to the runway. #sydneyairport #qantas #7NEWS pic.twitter.com/qsB5UUcvby

綜合外媒報導,澳洲航空QF520波音737班機原訂於8日中午12時15分從雪梨飛往布里斯本,結果起飛後不久,機長隨即廣播告知乘客,飛機的右引擎發生故障,必須緊急返航。

當時人正在機上的ABC記者威拉西(Mark Willacy)表示,起飛後乘客立刻察覺到異樣,「我們滑行到跑道上,機長轉向跑道並全速推進,我們快要離開地面時,機輪剛離開跑道,然後聽到一聲巨響,整架飛機強烈震動。」

Our landing at Sydney airport was aborted by a grass fire next to the runway. Have the fire crews something to do. pic.twitter.com/EbTwYD6ZGV