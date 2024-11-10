大學「1社團」北大陽明清交都有！眾人喊讚：羨慕現在的學生

▲示意圖，與本文無關。（圖／PhotoAC）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人學生時期都是依興趣參加社團，有網友表示，自己出社會快三年，公司現在有個讀清華大學的工讀生妹妹，「原來現在大學裡面有投資理財社？」而且像是北大、陽明、交通等學校也有，令他羨慕直呼，「如果還是高中生或是大學生的時候，就能有一些理財概念，那該有多好啊！」

有網友在Zuvio訝異發文「原來現在大學有投資理財社」，文中表示，他出社會快三年，最近聽公司有個讀清華的工讀生妹妹說才知道，原來現在大學有「投資理財社」。而且不只清華，北大、陽明、交通等大學也有這樣的社團。

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另外，現在有高中課後社團就會教一點理財資訊，不是實際投資股票，而是教學生如何整理手頭上的錢。至於大學的投資理財社，就是教真實市場如何投資，會邀講師講解證劵交易，或產經共學之類的資訊。學生可以互相切磋鼓勵，就算是投資小白也會比較有動力。

這令原PO羨慕不已，「都不知道原來現在大學的社團已經這麼多元啊！如果還是高中生或是大學生的時候，就能有一些理財概念，那該有多好啊，羨慕現在的網路世代的學生啊！」

貼文引發討論，一票人也點頭，「沒錯！我們學校就有！一開始不知道在幹嘛，後來發現還蠻實用的」、「社團時間我都覺得好浪費時間，如果學校有理財的我一定參加，賺錢誰不要」、「淡江有證券研究社和程式交易社，我們社團老師也是找台大的講師。」