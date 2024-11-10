2024雙11懶人包！ShopBack年度最高101%回饋　新用戶送200元現金回饋

▲年底購物季來了，聰明購物還能邊買邊賺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

消費中心／綜合報導

每到年底購物季，除了忙著比價找優惠殺紅眼，很多人想知道能不能在購物同時賺更多？答案是「有的！」現金回饋平台ShopBack就用實際回饋告訴你：購物不只能省錢，還能邊買邊賺更多。今年雙11購物節想體驗前所未有的血拼快感，趕快照著這篇攻略，享受最高101%的驚人回饋。

雙11血拼超狂回饋 買到賺翻了

今年雙11，ShopBack準備了史上最豐富的回饋陣容，活動期間，只要透過平台下單，就有機會把日韓來回雙人機票或最新iPhone帶回家，新加入用戶還享有200元現金回饋，消費越多，好康越多！此外，跨店消費滿三間，即可參與1,111元抽獎活動；若是購物滿五間不同商家，更有機會抽中11,111元大獎，在享受優惠之餘，還能賺進更多意外驚喜。

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旅遊、3C、精品通通有省 兩天限定優惠攻略快筆記

想在雙11戰場致勝嗎？ShopBack特別整理了兩天的超強優惠時程，讓你省錢省到心花怒放。首先，兩天都有蝦皮筆筆回饋與foodpanda新用戶享90元現金回饋之外，11/10當天，旅遊控絕不能錯過Agoda高達8.5%以及Expedia高達9%的訂房回饋，讓你提前規劃明年的旅行計畫，省下更多旅費；3C迷則要把握 Apple 最高5.5%，運動咖要準備好下單 Adidas 最高26%回饋。還有誠品線上快閃10%回饋等著你。最狂的是，NordVPN竟然祭出101%的驚人回饋，等於免費！

11/11同樣精彩，優惠火力全開繼續省，淘寶、蝦皮都祭出超殺最高22%現金回饋，旅遊類Booking.com 也是限時12%回饋，就連KKday和Klook分別給出10%、12%現金回饋，讓你玩遍天下。日常採購推薦一定要鎖定家樂福最高12%回饋，iHerb則有最高11%的保健品回饋，家電一定要趁雙十一入手Dyson，用 ShopBack 購入限時 15% 回饋無上限！

雙11購物節只有一年一次，萬一錯過這波優惠的絕佳時機，又要再等一年！立刻下載ShopBack APP，參加雙十一活動立即領取200元，就能搶先體驗現金回饋的樂趣。別讓自己的購物只買不賺，跟著ShopBack一起購物，聰明花錢，買到最划算的雙11戰利品！

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▲ShopBack在台灣已與超過1,000家知名品牌合作。（圖／翻攝自ShopBack官網）

ShopBack幫你省更多 現金回饋賺不完

物價高漲時代，精打細算才能守住荷包，ShopBack更是購物不能錯過的好幫手，作為亞洲深耕超過十年的現金回饋平台，ShopBack在台灣已與超過1,000家知名品牌合作，包括大家最常使用的蝦皮、淘寶、Apple、PChome，以及外送平台Uber Eats、foodpanda等，只要透過ShopBack平台下單購物，除了原本的商家優惠，還能獲得額外的現金回饋，最棒的是還能與信用卡回饋疊加，讓每一筆消費都物超所值賺得比別人更多，原來省錢就是這麼簡單！

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