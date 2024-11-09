只到11月底！高雄「超夯甜點名店」3間店要掰了　業者曝原因

▲「兜兜圈」痛心宣布營業到11月底。（圖／翻攝兜兜圈粉專）



網搜小組／劉維榛報導

經營近5年的甜點名店「兜兜圈」證實營業到11月底，業者也無奈曝原因，就是「成本一路上升」，把微薄利潤給壓扁，但他們不願偷工減料，也不想減員工薪水，更無法調漲品項價格，因此才做出這艱難的決定。

主打自家酵母、低溫發酵製作的「兜兜圈」，業者在臉書粉專宣布營業只到11月底，當初他們研發了半年多，經營近5年也有聲有色，確實在現階段來說，「方方面面都很成熟了，口碑也很好」，至於為何在事業高峰時選擇停業，最大原因就是成本一路上升。

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業者感嘆物價高漲，「把原本僅有的小利潤一下壓扁了，壓沒了，既不能在食材上偷工減料打折扣，也不能減辛苦跟我們一起奮鬥夥伴的薪水，更不能在價格上再漲價（再漲我自己都不能接受），一路打拚回頭看發現，是該做個決定了。」

關於三間分店部分，鹽埕店和南屏店於11月最後一個周日結束營業，也就是24日；美麗島店營業至最後一個周三，也就是27日。

對於這艱難的決定，業者直嘆停業確實可惜，但也給予正向能量向顧客喊話，「只能說任何一場精采的相遇都會有結束的時候，就讓我們最後綻放盛開的煙火吧，綻放吧，我們會站好最後一崗，養酵母打麵糰直至最終。」