車禍初判表被加工！PO網指控遇「碰瓷」　當事人傻眼：哪來的

▲一名賴姓女子的事故初判表遭人惡搞，放到網路還加註字樣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是衰上加衰！高雄市一名賴姓女子騎機車跟人發生擦撞，她認為對方沒事就離開現場，事後她卻接到員警通知遭對方提告肇事逃逸，不過最讓她傻眼的事，這起車禍事故初判分析研判表竟然出現在網路上，疑似假冒她的名義發文，指遇到詐騙集團挨告肇事逃逸，讓她非常無奈！

這起案件發生在今年的9月3日，46歲的賴姓女子騎車行經前鎮區的前鎮街與鎮東路口時，跟另一位同樣也是騎機車的76歲李姓男子發生擦撞，當下她覺得對方沒有怎麼樣，所以就離開了現場，事後她被警方通知到案，因為對方告她肇事逃逸，而接獲警方通知的她當下也覺得很意外，怎麼會被告。

▲警方求證賴姓女子這件事是否跟她有關，她表示不知情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

接獲通知到案的她，她坦承自己有和對方發生擦撞，警方於是將她函送偵辦。不過這起案件卻衍生了案外案，因為這起車禍的事故初判分析表卻出現在網路，上面不但有車禍雙方的名字之外，還有「幫忙加工」出現了：「很ㄙㄨㄟ，遇到馬路詐騙集團告肇事逃逸」，似乎將整件事帶風向變成了碰瓷事件。

這張被加工過的初判表引起警方高度重視，前鎮分局今天（9日）向賴姓女子求證，賴姓女子表示並非是她加註的字樣，自己也沒有做這件事，她自己也不知道怎麼會有這個，她強調：「目前全案進入司法，一切等地檢署通知」。

警方不排除是遭人惡搞，因此告知賴姓女子權益，就算沒有特定對象也可以到派出所報案，交由警方來偵辦追究相關刑責。

▲一名賴姓女子的事故初判表遭人惡搞，放到網路還加註字樣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

前鎮分局呼籲民眾發生交通事故對自己最好就有利的保障，就是報警讓警察來處理，除了有法律的保障也可讓日後的肇責認定及求償有所依據，切勿因一時的「逃避」而衍生日後更大的麻煩，甚至惹上官司。另外，涉己的公文書類透過通訊軟體傳遞給他人時，還是要謹慎，避免再轉傳當中成為有心人的惡搞素材。