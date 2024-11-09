快訊／梨山天坑路坍今搶通　只開放3.5噸以下小車限時通行

記者 李陳信得／台中報導

康芮颱風11月1日侵襲重創大梨山地區，造成多處路段出現坍方等災損，台8線83K路段掏空，公路局谷關段搶修初期遭遇地下伏流水不斷湧出，多次改變工法並增加機具、材料，終於連夜趕工下在昨(8)日晚上11點回填完畢，在今（9）日鋪設鐵板、交通錐後，即於10點開放道路通行。但外側基樁裸露尚未完成補強，目前僅開放3.5噸以下貨車及每天早上六點至晚上六點，每兩小時放行10分鐘管制通行，並進行夜間預警性封閉。

▲▼中橫台8線83K因康瑞颱風侵襲掏空道路形成一處天坑，公路局經過8天連夜趕工，今上午10時搶通開放3.5噸以下車輛通行。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

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谷關工務段段長張裕閔表示，該路段外側基樁共有24支，每支27公尺長，掏空最深的基樁裸露12公尺，未來急須加設預力地錨以補強結構，在補強前無法承受過多載重，故僅能通行3.5公噸以下小貨車。且地下伏流水仍持續破壞路基，必須頻繁平整路面及維持路基，故每天於6、8、10、12、14、16、18時各放行10分鐘，夜間進行封閉。而台8線107K路段亦因康芮颱風大雨，造成下邊坡路基沖刷，現場進行機動管制，並於夜間18時後進行封閉，工務段表示未來將依補強狀況陸續調整管制措施，期能儘速恢復以往路況。

公路局呼籲用路人，大雨過後非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊網查詢路況。