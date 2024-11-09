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北捷女「美工刀傷人」血濺車廂！男學生滿臉血求救：她拿刀砍我

記者閔文昱／台北報導

北捷8日深夜10時許驚傳持刀攻擊，42歲王姓女子在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，造成一名男學生臉部受傷，當場血濺滿地，隨後她也遭警方壓制逮捕。有民眾拍下現場畫面，只見王女被壓制在地，事發車廂的地板血跡斑斑，畫面怵目驚心，也讓該民眾看了忍不住痛罵「畜生！」

▲北捷驚傳砍人事件，現場血跡斑斑。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲北捷驚傳砍人事件，學生滿臉血求救。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

據了解，涉嫌傷人的42歲王姓女子，8日晚間搭捷運板南線到板橋新埔站時，疑似出現幻聽，並感覺遭到他人跟蹤，準備下車時，拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞，導致站在一旁的17歲男學生，臉部一處約3公分的劃傷；警消獲報，在站內將王女上銬壓制在地，並將受傷的男學生送醫。

▲北捷驚傳砍人事件，現場血跡斑斑。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲地板血跡斑斑。

根據民眾畫面拍下畫面，此時王女已被壓制在地，不過車廂地板上仍能看到不少血跡，該民眾也氣得怒罵「畜生！」另一段畫面則顯示，男學生滿臉鮮血驚恐站在一旁，有見義勇為民眾衝上前搶奪王女手中美工刀，將她控制在車門附近，另外還有民眾上前關心受傷學生「她打你喔？」該學生則回應「她拿刀砍我」。

警方目前已將王女帶回派出所，王女供稱，今晚搭車準備回家，途中感覺被跟蹤，才會持刀揮舞防衛。而受傷的男學生，由家屬陪同送醫，目前已無大礙，而警方將朝傷害罪偵辦。

▼王女遭壓制。

▲北捷驚傳砍人事件，現場血跡斑斑。（圖／翻攝自記者爆料網）

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