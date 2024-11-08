車廂內畫面曝光！北捷女砍傷1人滿臉血　帥氣口罩伯上前抓手壓制

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名42歲王姓女子8日深夜10時許，在台北捷運的列車上持美工刀攻擊旅客，引起現場民眾恐慌。列車停靠新埔站後，王女已被熱心旅客跟警方制伏，此案共造成2人受傷。有網友PO出車廂內乘客制止王女的畫面，直呼「以後真的坐捷運要觀察一下周圍的狀況，嚇死」。

網友chienchien86在Threads上PO出車廂內的片段。影片顯示，王女與一名男子站在靠近車門旁的位置，此時男子臉上都是血，先抓著王女的手及刀，避免對方再攻擊，車廂旁的乘客都包圍在一旁。

▲▼口罩伯奪走美工刀後放在王女拿不到的地方。（圖／chienchien86授權提供）



此時，一名戴著口罩的男子從遠處上前，直接抓著王女的手跟刀，想用力將其奪下。周圍的乘客見狀，立刻上前合力壓制王女，才讓受傷的男子脫困離開。

網友chienchien86表示，8日晚上10時10分在車廂內聽到很大的手機摔地聲音，抬頭馬上聽到有人在大叫，再轉頭就看到一名男學生滿臉都是血，「感謝有勇敢的阿伯們衝上去制伏她，後來在新埔站壓制她等警察來」、「真的是一瞬間驚魂未定，一直到我回放影片才發現她有拿美工刀」、「以後真的坐捷運要觀察一下周圍的狀況，嚇死」。