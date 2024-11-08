17歲學生搭捷運「無辜遭砍」滿臉血！原因只是站在她旁邊

記者陸運陞、柯振中／新北報導

北捷8日深夜10點多發生持刀傷人事件，42歲王女持刀攻擊身旁17歲的學生乘客，導致該名學生臉部中刀，血流如注，引起車廂內恐慌。所幸當時乘客一擁而上，警方、站務人員也及時趕抵，阻止傷亡進一步擴大。據了解，王女當時疑似出現幻聽，以為有人跟蹤，才會持刀攻擊站在身旁的學生，詳細案發原因仍待釐清。

▲王女搭捷運出現幻聽，持美工刀攻擊男學生。（圖／記者陸運陞攝）

警方調查，當時學生站在王女的身旁，不過捷運行經捷運新埔站一帶時，王女出現幻聽，以為遭到跟蹤、誤認為身邊的男學生要對她不利，於是拿出預藏的美工刀，動手攻擊對方。

▲▼王女搭捷運出現幻聽，持美工刀攻擊男學生。（圖／記者陸運陞攝）



王女持刀攻擊學生後，嚇壞了許多現場的民眾，車廂內不斷傳出尖叫聲，也有許多人向其他車廂奔跑。所幸當時有名阿伯見義勇為，衝上前與王女對峙、奪刀，在眾多乘客的合力幫助下，成功將王女壓制。

▲17歲學生遭砍，滿臉都是血，許多人幫忙止血。（圖／網友iris923923授權提供）



這名17歲學生遭到攻擊，臉部被劃傷，當場血流如注，在家屬的陪同下前往醫院接受治療，所幸並無大礙。據了解，行兇的王女並無前科，目前已被逮捕，詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。