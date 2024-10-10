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大陸 大陸焦點 特派現場

陸黑色轎車失控衝向人群　白色轎車「突現身」死命頂住車頭

記者魏有德／綜合報導

湖北咸寧通城縣街頭7日發生一起宛如動作片電影一般的驚悚事件。一輛黑色轎車突然失控，先與一輛車子擦撞後，仍加大油門在街頭橫衝直撞，朝著人行道加速衝去。危急時刻，一輛白色轎車車主奮不顧身將車駛向黑色轎車，用車頭頂住失控黑車，黑車油門持續發力，輪胎在地面磨擦，冒出陣陣白煙和引擎嘶鳴聲，十分駭人。

▲湖北街頭一輛黑車失控加速衝向人群，白色轎車現身死命頂住黑車。（圖／翻攝微博）

▲湖北街頭一輛黑車失控加速衝向人群，白色轎車現身死命頂住黑車。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，原來，黑車司機夏某突發疾病，導致車輛失控，所幸白車司機杜志軍發現情況不妙後，果斷用自己的車子抵住了失控的黑車，避免了失控的黑車撞傷行人。

▲湖北街頭一輛黑車失控加速衝向人群，白色轎車現身死命頂住黑車。（圖／翻攝微博）

白色轎車車主杜志軍是通城城發公交集團租賃有限公司的負責人，他表示，事發當下，黑色的車子不停地在加油，頂著他的白車往後退，「由於事發地位於商業區，離十字路口不足百米（公尺），周圍人來人往，車輛密集。如果不能及時控制住，後果不堪設想。」

▲湖北街頭一輛黑車失控加速衝向人群，白色轎車現身死命頂住黑車。（圖／翻攝微博）

杜志軍發現，當時有很多圍觀的人群，如果躲開黑車，該車勢必會失控撞上去，他只能死死地踩住剎車，擋住黑車並通知週遭的同事，試圖使黑車熄火。當其同事拉開黑車的車門時，黑車司機已倒在駕駛室的座椅上，口吐白沫、四肢抽搐。

成功把黑車熄火後，杜志軍趕緊和周圍的熱心民眾一起將黑車司機抬下車，配合趕到現場的救護車送醫。據了解，黑車司機夏某在車上突發癲癇，身體及意識已經完全失控，這才導致這場驚悚事故。

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