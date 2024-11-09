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要回前公司上班「會先告訴同事嗎？」　過來人曝經驗：大家都八卦

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲要回前公司上班，會不會先告訴同事？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

如果已經離職，後來又回到前公司上班，通常會被稱作「回鍋」。近日有網友發文表示，她準備回鍋前公司，也已經和主管談好上班時間，因為過去與同事相處得不錯，因此她就想知道，自己在正式上班之前，有需要先告訴同事們嗎？貼文曝光後，吸引過來人留言分享。

女網友在Dcard上，以「回鍋前公司要先跟同事說嗎」為標題發文，提到她下個月就要回鍋前公司，並且已經和主管約定好確定的上班日期，她現在有需要先告訴同事們嗎？不然實在擔心之後碰面會不會有點尷尬，還是她想多了？

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原PO也透露，在職期間，同事們的關係其實很不錯，她離職之後，彼此也都會聯繫，因此她就心想著，大家或許會想知道她回前公司工作的原因，大家能否給點建議？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「放心，你不用說，全公司很快就會知道了」、「不用特別說，最後都會知道，大家其實都蠻八卦的。我之前剛進公司沒多久，就有人跟我說某某同事是離職又回來的」、「老闆跟你確認好後基本上也會跟你認識的同事說一下，所以在你去報到前應該都會知道了，頂多好奇你為什麼要回鍋之類的」、「不用說～我前陣子回鍋，根本沒人問，因為要回鍋之前早就都傳出去了」。

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