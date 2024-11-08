不買房！他見「資產變多」卻無感：存錢有什麼意義？過來人曝經驗

▲原PO還沒想到存錢、投資的意義是什麼。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

為什麼要投資、存錢呢？近日有網友發文表示，他每個月扣除花費，都還有約莫5、6萬元可以投資，然而，他既不打算創業，也無買房打算，因此即便資產變多，他依舊想不出投資與存錢的意義何在。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「存錢／投資的意義是什麼」為標題發文，提到他每個月扣除花費後，有約莫5、6萬元能夠投資，經過了幾年的時間，他已經有一些資產，只是即便帳面上的數字變多，他卻開始思索著，如果沒有要創業，也不打算買房，那他存這麼多錢要做什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，或許這筆資產能讓他早點退休，或是未來萬一生病，可以拿來支付相關費用，但是若哪天忽然發生意外，他就用不到這些錢了。因此他就想知道，大家投資、存錢的意義是什麼呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就是因為不知道未來會發生什麼事，才要存錢。隨著年齡增長，你的想法和你想要的東西也許會不一樣，存錢可以讓你不用為了錢去犧牲你想做的事」、「我是覺得買到自由，試想一下，不用為錢苦惱，被動收入夠的話，未來想去哪個國家短暫生活就去，住膩了就換下個國家」、「可以考慮做公益」。

也有網友分享，「我每年股息已可cover一整年花費還有剩，我覺得最大的差別就是工作的心態耶。我現在蠻有底氣的，所以遇到不合理或是不想做的事都可以直接拒絕」、「每年我出國旅遊，餐廳刷個八千、一萬也沒在怕，平常想搭計程車就搭計程車，所以不會覺得沒享受到，而且再怎麼用力花，解鎖不同餐廳跟國家，每年存的錢都還是比前一年多，很享受這種再花錢都還是很多的感覺」。