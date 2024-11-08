　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人才懂的「1字體」超流行！他看得好吃力　網讚：營造氛圍用

▲▼ 「精靈文」開放免費下載。（圖／翻攝自justfont）

▲「精靈文」開放免費下載。（圖／翻攝自justfont，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《書法家打造超精緻「精靈文」！台灣人才懂史詩字體開放免費下載》，近期精靈文非常火紅，很多人都在使用！不過就有網友發文表示，他覺得這個字體真的看得好吃力。貼文曝光後，再度掀起討論。

有網友在Dcard上，以「只有我覺得看得很吃力嗎？精靈文（歐風ㄅㄆㄇ」為標題發文，提到最近「精靈文」非常流行，如果沒有特別說，一眼看過去可能不會留意到是注音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是原PO認為，雖然這個精靈文主打台灣人看得懂，也確實是出現注音，但這個字體卻讓他看得好吃力。不過他也說，他還是覺得這個字體很好看，非常感謝創作者免費讓大家使用這麼有創意又漂亮的字。

▲▼ 「精靈文」開放免費下載。（圖／翻攝自justfont）

貼文曝光後，引起網友討論，「很好看，但是解讀起來很吃力，好幾個注音符號都會自動看成英文，玩玩可以，但是不會常用」、「實用度大概會很低，畢竟文字第一要件是要大家看得懂」、「我也覺得很難，但真的很美，適合做成闖關遊戲」、「感覺適合密室逃脫之類的解謎遊戲」、「感覺很適合發限動用」。

還有網友認為，「我覺得很酷欸！超喜歡，不容易讀懂才更加神祕與奇幻呀」、「好多人重點都放在看不懂，這麼漂亮我以為就不是看懂用的，是營造奇幻氛圍用的」、「有加空格就很好理解，我記得是官方分享的時候有說過，不加的話也不至於難認，但就是閱讀起來有點卡。反正我是覺得還蠻特別的，超讚」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／1歲嬰解剖　生母同居人涉重嫌...改列被告
快訊／上任不到72小時　台灣金聯新董呂政璋請辭
35歲女被打到全身瘀青慘死　6邪教幹部判無罪！理由曝光
日「最大無碼AV網站」FC2創辦人被逮！　通緝近10年
秀葛斯齊「我瞎掰」對話截圖！　王定宇酸：我不知道是否為真
600張雲端發票全槓龜！他算「1數據」驚：中獎變難了
柯文哲延押！下個約談柯媽媽？　律師曝3大重點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大安區也爆首例本土登革熱！北市連2天新增病例「感染源都不明」

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！醫揭超扯內幕：醫術不行低胸很行

輔大校園驚現「可疑男」！學生指常出沒　校方發公告提醒

老公買春被抓「會原諒嗎」　大陸妹子超誠實1句！台人傻：有夠暈

國立大學教授「狂怨低薪」卻沒離職！　他一查震驚了

台人才懂的「1字體」超流行！他看得好吃力　網讚：營造氛圍用

台鐵全台35車站推出攤車出租　租金最低250元起

新北特教推動身心障礙學生打下就業基礎　畢業化身電商平台小賣家

全台交通死亡累計1408人　「桃園市最多」再上道安黑名單

密集恐懼症慎入！斜紋夜蛾肆虐農田　誘引器「萬蟲成堆」超嚇人

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

楊貴媚再搭喜翔演夫妻：隔壁鄰居XD　他「誤碰屁股」還拍到骨裂

胡瓜砸千萬辦演唱會「突嗆黃安討厭」　康康：不要幫我們得罪人！

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

坦言接拳賽「想一戰成名」　蹦闆笑：統神唯一優勢沒了

大安區也爆首例本土登革熱！北市連2天新增病例「感染源都不明」

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！醫揭超扯內幕：醫術不行低胸很行

輔大校園驚現「可疑男」！學生指常出沒　校方發公告提醒

老公買春被抓「會原諒嗎」　大陸妹子超誠實1句！台人傻：有夠暈

國立大學教授「狂怨低薪」卻沒離職！　他一查震驚了

台人才懂的「1字體」超流行！他看得好吃力　網讚：營造氛圍用

台鐵全台35車站推出攤車出租　租金最低250元起

新北特教推動身心障礙學生打下就業基礎　畢業化身電商平台小賣家

全台交通死亡累計1408人　「桃園市最多」再上道安黑名單

密集恐懼症慎入！斜紋夜蛾肆虐農田　誘引器「萬蟲成堆」超嚇人

大安區也爆首例本土登革熱！北市連2天新增病例「感染源都不明」

快訊／1歲男嬰頭部重創亡解剖複驗　生母同居人涉重嫌...改列被告

黃偉哲成功爭取農業部補助蚵農災後輔導　中央地方助蚵農渡難關

26歲繼父「咬斷5歲男童生殖器」！　巴西變態虐兒案曝光

快訊／台中清水知名造紙廠火警！高壓配電室燃燒　室內焦黑畫面曝

違反偵查不公開　北市府和市議員有無洩密刑責？

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！醫揭超扯內幕：醫術不行低胸很行

支持在地創生！花蓮茶職人勇奪國際茶競賽金獎

上任不到72小時　台灣金聯新董呂政璋請辭

陸「平民理髮師」一人拉動整條街GDP　顧客大讚：只有她聽得懂人話

7隻哈士奇擠爆門口迎接媽　海嘯式淹沒！她差點被脫褲

生活熱門新聞

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

今年反聖嬰機率將衝最高峰！　專家：台灣冬天恐更低溫

床底發臭長蟲「邋遢姪女嫁了」還生孩！天使婆婆怒了

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

發票狂中獎！「延燒1活動」超商600禮券暫不發了

高雄名店開幕8個月「突宣布熄燈」　業者無奈吐原因

高捷黃線將開工　「這4站」率先架圍籬

葛斯齊爆「帶美女見蔡英文」喊我想要　王定宇63字反擊了

超正英文老師跳三振舞　4hrs破10萬觀看狂喊香

桃機最大規模招考72人「起薪最高7.7萬元」　下月公告甄選簡章

11月中旬「超強運四星座」

福和橋又被撞！　撞擊瞬間影片曝光

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

更多熱門

相關新聞

剛交往就講好AA制！男友一說原因讓她想分手

剛交往就講好AA制！男友一說原因讓她想分手

很多情侶在花費上，會採「AA制」，不過近日有女網友發文表示，她覺得男友有點愛計較，把錢算得很清楚，甚至說未來若結婚，花費也是依照雙方薪水比例來分配，讓她頓時動了分手的念頭。貼文曝光後，引發討論。

女友家有錢卻很省「不買跑車和名牌包」

女友家有錢卻很省「不買跑車和名牌包」

台東五星級飯店「員工闖裸湯」　家人被看光光

台東五星級飯店「員工闖裸湯」　家人被看光光

她勸「情侶別一起洗澡」　網卻放閃

她勸「情侶別一起洗澡」　網卻放閃

分享買房消息「閨蜜卻冷淡」　網點出關鍵

分享買房消息「閨蜜卻冷淡」　網點出關鍵

關鍵字：

精靈文精靈字體字體精靈文字Dcard

讀者迴響

熱門新聞

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

葛斯齊被惹毛爆將公布王定宇緋聞消息來源

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

妻子上拍賣49元買到房！尪以為詐騙電話直接掛了

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

貝茲家中開趴：真美子、大谷打籃球

即／演員李振豪拐49台人當豬仔　第一波判刑18年定讞

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

1歲嬰頭破剩一口氣　父急衝回家...7分鐘後送醫難救命

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面