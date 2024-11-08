台人才懂的「1字體」超流行！他看得好吃力　網讚：營造氛圍用

▲「精靈文」開放免費下載。（圖／翻攝自justfont，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《書法家打造超精緻「精靈文」！台灣人才懂史詩字體開放免費下載》，近期精靈文非常火紅，很多人都在使用！不過就有網友發文表示，他覺得這個字體真的看得好吃力。貼文曝光後，再度掀起討論。

有網友在Dcard上，以「只有我覺得看得很吃力嗎？精靈文（歐風ㄅㄆㄇ」為標題發文，提到最近「精靈文」非常流行，如果沒有特別說，一眼看過去可能不會留意到是注音。

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只是原PO認為，雖然這個精靈文主打台灣人看得懂，也確實是出現注音，但這個字體卻讓他看得好吃力。不過他也說，他還是覺得這個字體很好看，非常感謝創作者免費讓大家使用這麼有創意又漂亮的字。

貼文曝光後，引起網友討論，「很好看，但是解讀起來很吃力，好幾個注音符號都會自動看成英文，玩玩可以，但是不會常用」、「實用度大概會很低，畢竟文字第一要件是要大家看得懂」、「我也覺得很難，但真的很美，適合做成闖關遊戲」、「感覺適合密室逃脫之類的解謎遊戲」、「感覺很適合發限動用」。

還有網友認為，「我覺得很酷欸！超喜歡，不容易讀懂才更加神祕與奇幻呀」、「好多人重點都放在看不懂，這麼漂亮我以為就不是看懂用的，是營造奇幻氛圍用的」、「有加空格就很好理解，我記得是官方分享的時候有說過，不加的話也不至於難認，但就是閱讀起來有點卡。反正我是覺得還蠻特別的，超讚」。