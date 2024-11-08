剛交往就講好AA制！男友「一說原因」讓她想分手了　一票直搖頭

▲原PO覺得男友太愛計較。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶在花費上，會採「AA制」，不過近日有女網友發文表示，她覺得男友有點愛計較，把錢算得很清楚，甚至說未來若結婚，花費也是依照雙方薪水比例來分配，讓她頓時動了分手的念頭。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友說要AA是因為要存月子中心的錢」為標題發文，提到她和男友交往時，就說好要AA制，但是隨著在一起的時間越久，她就越覺得對方愛計較、把錢算得太清楚。後來兩人有討論過花費的話題，結果男友就說，要AA制是因為男生的壓力大，必須提前存月子中心的錢。

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後來原PO又問，兩人若步入婚姻，婚後花費要怎麼分配？男友則說，直接依薪水來決定。聞言，原PO直呼，AA男真爽，只要付月子中心的錢就沒事了，但她住在對方家，還得伺候公婆。之後她想著想著，也不禁動了分手的念頭。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「拿未來的事來當現在的擋箭牌的，一律當沒有謝謝，發生了再來講」、「AA男誰忍得了誰收好，你現在還清醒，快逃啊」、「單身還比較好」、「有要結婚的請不要選擇AA男」、「我覺得他才不會出月子中心的錢，或許他根本就沒有要跟你結婚，早點認清比較重要」、「我男友當時也這樣說，已分手」、「最後要住月子中心時會跟你說我覺得月子中心很貴」。