女友家有錢卻很省「不買跑車和名牌包」　網：有錢人不等於會花錢

▲女友家有錢，但是卻很省。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有錢人的生活真的這麼「樸實無華」嗎？一名男網友發文表示，女友的爸爸明明就有很多房產，但卻開著「破破爛爛」的車，出遊也都選擇不用門票的地方，反而是他家雖沒有買房，但都很敢花錢，讓自己過上有品質的生活。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「女友家很有錢卻很省」為標題發文，提到女友住在房價挺高的地方，且女友爸爸也有很多房產。然而，女友家卻開著「破破爛爛」的車，然後出遊都選擇國內免門票的地方，至於衣服、包包，也都以平價為主，完全不像電視上看到的有錢人。

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原PO接著透露，他們家屬於及時行樂派，父母沒買房，也沒什麼積蓄，所以他每個月也都會把錢花光，讓自己過上相對有品質的生活。因此他就好奇，有錢人的生活真的這麼「樸實無華」嗎？不會買跑車、買名牌包？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有錢人是很有錢的意思，不是很會花錢」、「所以知道為什麼你父母沒有房了吧」、「有些人有錢也是很低調開著Toyota或是搭捷運啊」、「我看過有錢人是這種的沒錯，愛炫富的通常都是暴發戶，有種補償心態，巴不得全天下都知道他有錢」、「到底跟你有什麼關係？傻眼，你是想靠女友躺平喔」、「有錢人就不能有平民的生活方式嗎？也許他們家的有錢是從小省吃儉用慢慢累積起來的財富，長大之後就一定要大手大腳花錢嗎」。