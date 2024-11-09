北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

記者戴上容／新北報導

捷運板南線昨8日深夜驚傳砍人事件，16歲成功高中鄭姓高二學生要下車時，突遭王姓女子持美工刀劃傷臉頰，遭四名英勇乘客聯手壓制。新北市長侯友宜晚間探視完傷者後，凌晨又前往派出所，感謝協助奪刀制伏王婦的北市警務正薛先得；薛先得見到侯友宜、局長廖訓誠，分別喊了「大隊長好！」、「老師好！」

▲▼見義勇為的口罩伯薛先得（中）是名警官，曾是侯友宜的隊員、新北警局長廖訓誠（右）的學生 。（圖／新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜晚間探視完傷者後，今天凌晨前往派出所感謝協助奪刀制伏王婦的北市警務正薛先得，薛先得見到市長喊了「大隊長」、見到警察局長廖訓誠又大喊「老師好！」。原來細問之下才知，薛員過去是侯友宜擔任台北市刑大大隊長時的隊員，就讀警佐班時，也是廖訓誠的學生。

薛先得表示，事發時他剛下班搭乘捷運返家，當下有人告訴他，前面車廂有人拿刀傷人，他連忙走過去看，發現有1位男生抓住犯嫌持美工刀的手，他衝上前把刀奪下且壓制嫌犯並問「你為什麼持刀傷人，你們認識嗎？」但嫌犯竟回說，「你又不是警察，我不想告訴你。」嫌犯就不願再開口說話，薛先得見有警察趕到接手，就默默離開捷運站，後續海山分局員警請他回去製作筆錄。

新北警察局長廖訓誠表示，他過去曾教過「犯罪預防」課程，對薛先得很有印象。見到薛先得後的第一時間他有和北市警察局長李西河通電話，他向李西河說薛先得見義勇為建議可以嘉勉。（警佐班是優秀基層警員報考，警大錄取後，晉升為二線一警，再逐步升到二線三）

新北市侯友宜凌晨接受訪問時則表示，非常謝謝第一時間見義勇的所有人，加上及時趕到警力，有效遏止犯罪，每個人在不同狀況下，可以做到就做，不能做到要避免自己受傷害。



