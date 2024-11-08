放心了！新北福和橋再被撞　養工處曝最新勘驗：主梁未受損

記者戴上容／新北報導

新北市永和區福和橋限高問題屢成事故肇因，今年4月一輛超高違規行駛大型聯結車撞擊主梁，造成結構受損，工務局養工處為顧及橋梁安全，9月起才進行預力梁更換工程。沒想到，昨7日晚間6時許，再度因大型貨車超高撞擊到下方鋼樑，事故無人傷亡。養工處不敢大意，今日上午9時30分緊急派專業技師嚴密檢查，福和橋檢查後最新結果曝光。

▲▼ 工務局養工處今天上午急派人檢查福和橋結構 。（圖／記者戴上容翻攝）

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今年4月，一輛超高違規行駛大型聯結車撞擊主梁造成結構受損。工務局養工處，為顧及橋梁安全，當時緊急封閉林森路主橋上橋往台北方向的外側車道，進行修復，而今年9月起開始進行預力梁更換工程。

未料，昨天一名56歲的王姓男子駕駛大貨車於晚間6時許，載運受康芮颱風影響掉落的路樹，沿成功路往環河東路方向行駛，左轉往永福橋時，車上抓斗超過限高，與福和橋的防撞鋼樑發生碰撞，造成車上載運的樹木及抓斗掉落路面。

▲▼ 一輛大貨車左轉往永福橋時，車上抓斗超過限高，與福和橋的防撞鋼樑發生碰撞。（圖／記者戴上容翻攝）

警方獲報到場檢測，王男無酒駕情形，警方初步判定事故因大貨車車身高度超出橋梁限高，依《道路交通管理處罰條例》第29條1項1款舉發，將處以新台幣3000元至1萬8000元罰鍰。

由於福和橋再受撞擊，養工處不敢大意，昨晚已到場先初步勘驗，初步研判撞擊到的是為預力梁更換工程暫時支撐的大梁橫樑，該橫樑負責支撐主梁，可能受衝擊影響。

今日上午9時30分，養工處再度會同專業技師進行詳細檢查，確認大貨車僅撞擊到橫樑支撐架，主梁並未受到損傷，橋梁結構無安全疑慮。養工處補充，目前福和橋預力梁更換工程進展順利，這次撞擊未影響正在進行的主梁修復，工程將如期於年底前完成，並恢復正常通車。

▲養工處昨晚也緊急派人到場初步勘驗。（圖／記者戴上容翻攝）