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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部聲請解散統促黨　劉世芳：長久危害中華民國的存在

▲內政部長劉世芳赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲內政部長劉世芳。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對媒體報導統促黨幹部涉收中國7400萬元介入我國選舉，檢察機關已依反滲透法起訴，內政部表示，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。對此，內政部長劉世芳7日受訪時說，統促黨長久以來危害中華民國存在，至於聲請書何時送達，目前還在蒐集多方證據中。

中華統一促進黨中央委員兼發言人張孟崇及其妻洪文婷，涉嫌收受中共金援7400萬元，藉擔任嘉雲廣播等電台主持人，進行中共對台認知作戰等滲透作為，調查局報請嘉義地方檢察署指揮偵辦，專案小組於去年12月至今年7月間，執行4波搜索行動，扣得作案相關證物，並傳喚被告及證人共49人，上月25日偵結，依違反反滲透法、公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴。

劉世芳說，政黨不應該惡性發展，統促黨長久以來危害中華民國存在，對自由民主憲政秩序有很大戕害，所以內政部引用政黨法25條、26條及憲法增修第5條，聲請由憲法法庭判決是否解散。

面對統促黨主席張馥堂批評，內政部應該要去懲罰做壞事的人，而非直接解散黨，劉世芳回應，張馥堂提到的是行政處分方式，但長久以來政黨重要成員，是否收受敵對勢力資金，對國家存在的危害，對自由民主憲政秩序有戕害之虞，是由內政部聲請解散，而不是張馥堂說的行政處分。

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