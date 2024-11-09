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林佳龍指美國要再次偉大「台灣不可或缺」　曝川普推三大友台政策

▲▼林佳龍接見北美洲台灣人醫師協會。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍接見北美洲台灣人醫師協會。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍8日接見北美洲台灣人醫師協會，對於協會關心台美關係，林佳龍表示，川普的競選願景是讓美國再次偉大(Make America Great Again)，而多年來台美製造業上下游分工且互補互利，因此讓美國再次偉大的路上，台灣是不可或缺的夥伴。且經濟繁榮夥伴、印太戰略、軍售常態化都是川普之前推行政策、並由拜登延續至今，顯示美國對台支持不分黨派。

林佳龍介紹，「北美洲台灣人醫師協會」是由許多位深愛台灣，並關心台灣民主發展的旅美醫師於1984年所成立，1991年佳龍在美國就讀耶魯大學時，就與協會有許多互動，大家是認識三十幾年的老朋友了。

林佳龍表示，協會上個月20日才結束友邦貝里斯的海外義診，除了加深台貝之間的情誼外，也展現台灣良善的力量，因此昨天自己在外交部親自接待由會長楊熾勳、林榮松國策顧問帶隊的訪問團，感謝協會連續多年組團到瑞士聲援台灣加入世界衛生組織，並透過至友邦義診用實際行動宣揚「Taiwan can help！」

對於協會關心近期台美關係的變化，林佳龍表示，川普的競選願景是讓美國再次偉大(Make America Great Again)，而多年來台美製造業上下游分工且互補互利，因此讓美國再次偉大的路上，台灣是不可或缺的夥伴。

林佳龍表示，包括近期才續簽的「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）、印太戰略、台美軍售常態化等政策，其實都是在川普第一任總統期間所推行的政策，並由拜登總統延續至今，顯示美國對台灣的支持不分黨派，因此相信台美在共享價值的基礎上，彼此關係會持續穩健發展。

林佳龍也說明，外交部的「榮邦計畫」已將「智慧醫療」納入七大旗艦計畫中，透過醫療系統整合輸出，強化友邦的醫療能量，並找到國家發展之路，也期待協會能發揮草根民主的精神，深化美國基層力量對台灣的支持。

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