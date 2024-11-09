禾馨「波波女醫」害命！醫團要求公開學歷　衛福部：系統性檢討

▲衛福部長邱泰源出席2024台灣醫學週。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

北市禾馨新生婦幼診所劉姓醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡事件，台北地院7日依《過失致死罪》判刑。本土小牙醫聯盟怒指，該名醫師就是10年前沒擋下的波波醫師，加上近來「Abc牙醫聯盟」被爆聘用波波密醫，要求衛福部應公開牙醫師學歷。衛福部長邱泰源今（9）日則回應，將會系統性檢討，把醫療事故減到最低。

該名劉姓女醫師去年為1位女患者做子宮鏡手術，不慎刺穿子宮與右側髂動脈，導致患者死亡，後續又被網友查出她是畢業於波蘭的波波醫師，引發各界熱議。本土小牙醫聯盟日前表示，希望公開牙醫學歷，讓民眾看牙權益有保障，更點出衛福部去年以西醫界反對為理由，拒絕公開醫師學歷，協會建議可以從牙醫先試辦；也將在11月24日走上街頭抗議。

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衛福部長邱泰源今日出席2024台灣醫學週活動，會前受訪被問及此事，他僅回應，「針對每件醫療事故都要用心檢討，希望不要再發生，衛福部方面會做系統性檢討，提升照顧品質，把醫療事故減到最低，政府跟相關機關會努力的。」

此外，中國大陸祭出優惠加薪等方式延攬台灣護理人員，恐致護理人力出走問題持續擴大。國內八大醫事團體聯合發出聲明，要政府重視護理人員出走問題，別讓人力荒缺口繼續擴大，要求政府保障健保點值的合理性。

邱泰源表示，政府對於台灣醫療工作環境與待遇一直在努力改善，而台灣醫療工作者都有對人民健康的責任跟情懷，相信優秀的醫護人員還是會在台灣照顧台灣人民健康。至於健保點值是否達到每點0.95元的目標，邱泰源表示，衛福部一直在努力，最重要是健保資源大家要珍惜。他強調，政府會把人民健康擺在第一位，要把人民健康照顧好，相關預算則政府一直在努力提供。