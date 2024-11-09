刺穿子宮鬧人命！　禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

▲劉安潔被起底。（圖／台北中山醫院官網）

文／CTWANT

台北市禾馨新生婦幼診所一名劉姓女醫師，去年替女病患進行子宮鏡手術，不慎以器具刺穿子宮與右側髂動脈，導致其大出血不治身亡。案發後，女醫師認錯並與家屬談和解，也從禾馨離職，目前在中山醫院看診。7日一審判決出爐，劉女被依《過失致死罪》判處7個月徒刑、緩刑5年，可上訴。劉女的身分也被起底，是初代波波醫師劉安潔。

劉安潔外型出眾，在醫界小有名氣，不僅時常在網路上替民眾解答醫療疑惑，也曾上過節目接受專訪。如今卻爆出醫療疏失害死患者，有醫師直言，這項手術難度不高，卻發生如此離譜意外，令人不解。

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劉安潔被網友起底，離開禾馨後目前正在中山醫院服務，醫院官網上寫著學歷為台北醫學大學保健營養學系，以及「Poznan University of Medical Sciences 學士後醫學士」，也就是波蘭的波茲南醫科大學，正是所謂的「波波醫師」。

因判決書出爐被網友起底後，劉安潔先是將曾在禾馨任職的履歷拿掉，接著在凌晨悄悄關閉粉專，躲避風頭。

「波波醫師」是網路上對波蘭台籍醫學生的暱稱，指台灣學生赴波蘭就讀醫學院，並未實習也未取得波蘭醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師，引發不少在台灣考不上醫學系又沒資本能前往波蘭、西班牙等地習醫者的反彈。

回顧案件，劉安潔2023年9月14日早上8時許，在診所內替一名女病患進行子宮鏡手術，因疏於注意，以器械刺穿病患子宮及刺傷右側內骼動脈，導致對方心跳及血壓驟降，送醫急救後，仍於當天下午1時41分許宣告不治。

女病患丈夫提告，劉姓女醫師坦承過失，並與禾馨診所積極和家屬調解，最終雙方同意由劉女與禾馨，連帶賠償共1050萬元和解，目前已先付700萬元，至於餘款的350萬元，則將從2025年1月起按月支付70萬元，直至付清為止。

台北地院審理，劉女認罪、深具悔意且沒有犯罪前科，本案為過失所致，法官准許檢方聲請，改採認罪協商程序審理。7日一審判決出爐，劉安潔被依《過失致死罪》判處7個月徒刑、緩刑5年，全案仍可上訴。

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