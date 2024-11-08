中信金控照顧同仁身心健康 　奪《康健雜誌》「2024 CHR健康企業公民」金獎

▲中信金控奪康健雜誌第六屆CHR健康企業公民金獎。

圖、文／中信金控提供

中國信託金融控股公司（中信金控）榮獲《康健雜誌》主辦的「2024 CHR健康企業公民獎」大型金融業金獎。該獎項評選企業如何從健康意識、飲食、活動、管理四大面向照顧員工身心靈健康，中信金控以其多元完整且具有成效的活動規畫與健康風險管理實際作為脫穎而出。

中信金控視人才為公司永續發展之關鍵資本，高度重視同仁身心健康。為此，公司優先改善高血壓等高風險健康議題，設置血壓計落實醫務室血壓量測，並將高風險同仁列入醫生諮詢面談及關懷名單。此外，舉辦飲食、運動和減脂等主題衛教講座，並嚴格監督員工餐廳供餐品質。公司餐廳已取得ISO 22000&HACCP食品安全等認證，並聘請營養師檢視與調整菜色內容，以確保同仁吃的安心又健康。還設置有健身房、飛輪教室、游泳池、籃球場與按摩舒活館等多元設施，並設立圖書館與藝文空間，舉辦自我發展課程與藝文講座。公司更補助社團經費，已開設31個動靜態社團，2023年舉辦近2,000場活動，累積近2萬8,000參與人次。

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中信金控也提供優於法令的健檢方案並設有護理團隊隨時照護與諮詢，每年給予同仁及其一等親8次免費心理師駐點諮商服務。今年更增加母性保護產假、陪產假天數及提高生育補助，並提供全薪親子假，鼓勵同仁參與子女學校活動，增進親子關係與家庭幸福。中國信託持續以守護同仁身體及心理健康為目標，主動積極支持員工，營造如同「家」的溫暖氛圍，打造成為「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌。