禾馨美女醫鬧人命！1050萬和解「轉任中山醫院」　院方回應了

▲禾馨新生婦幼診所一名劉姓女醫師，去年替女病患進行子宮鏡手術，竟出意外導致對方死亡。（圖／翻攝自Google Map）

文／CTWANT

台北市禾馨新生婦幼診所一名劉姓女醫師，去年替女病患進行子宮鏡手術，不慎以器具刺穿子宮與右側髂動脈，導致大出血最後不治。案發後，女醫師認錯並與家屬談和解，也從禾馨離職，目前在中山醫院看診。外界好奇是否會先停診避風頭，院方也給答案了。

據了解，劉姓女醫師2023年9月14日早上8時許，在診所內替一名女病患進行子宮鏡手術，因疏於注意，以器械刺穿病患子宮及刺傷右側內骼動脈，導致對方心跳及血壓驟降，送醫急救後，仍於當天下午1時41分許宣告不治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後女病患丈夫提告，劉姓女醫師坦承過失，並與禾馨診所積極和家屬調解，最終雙方同意由劉女和禾馨，連帶賠償共1050萬元和解，目前已先付700萬元，至於餘款的350萬元，則將從2025年1月起按月支付70萬元，直至付清為止。

台北地院審酌，劉姓女醫師認過失致死罪、沒有前科，所以准許檢方聲請改採認罪協商程序審理，判處7個月、緩刑5年，若沒履行和解條件，即撤銷緩刑。

劉姓女醫師因此從禾馨離職，現在任職於台北中山醫院婦產科，1周2診次，醫院接受《三立新聞》詢問，劉醫師情況，以及門診是否會有調整？院方表示劉醫師在該院為兼任，醫院不會干涉醫師過往就診行為與醫療糾紛，目前劉醫師的診暫無變動。

延伸閱讀

▸ 台灣生育率慘跌「8+9卻拚命生」 全場憂：比少子化更可怕的是黑子化！

▸ 控制狂婆婆催媳婦工作還房貸 媳怒：房子不是我的

▸ 男友「這原因」提AA制超瞎！ 婚後「1情境」嚇壞她…全場勸分