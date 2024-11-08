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加濕器用錯變「肺炎」製造機？專家點出3大NG行為

▲加濕器。（圖／486先生提供）

▲加濕器使用錯誤，可能引發過敏和肺炎。（圖／486先生提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

天氣轉涼，電暖器準備出動！開暖氣會讓空氣變乾，皮膚容易乾癢或流鼻血，除了擺盆水、掛濕毛巾，增加房間濕度，也有不少人選擇使用加濕器更有效，但小心！用錯方法，加濕器反而會變成「肺炎」製造機。

家電達人486先生提醒，加濕器水箱容易藏污納垢，細菌、黴菌滋生，被人體吸入後就可能引發過敏和肺炎。想要健康無虞的暖暖過冬，別再犯以下3大NG行為：

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▲加濕器。（圖／486先生提供）

▲加濕機即使搭載抑菌設計，一樣不能忽略水箱需手動進行清潔。

1. 清潔不到位

勤勞清潔水箱、定期換水非常重要！即使部分機型聲稱搭載殺菌功能，裝有紫外線燈或其他抗菌裝置，還是不能忽略手動清潔的重要性。若長時間不用，應將水箱清空晾乾；下次使用前，建議先將水箱清洗乾淨再加水開機。

2. 使用礦泉水或過濾水

很多人以為用礦泉水或過濾水會讓加濕器噴出來的水霧更乾淨，但其實應該要用自來水，因為自來水經過氯化處，微生物較難孳生。

▲加濕器。（圖／486先生提供）

▲加濕器的水箱需注入自來水，避免添加精油或是消毒水。

3. 加入精油、消毒水或殺菌劑

在水箱中加入精油或是消毒水和殺菌劑也是NG行為，這些雜質被人體吸入後，嚴重一點可能導致肺部纖維化，之前在美國和韓國都曾發生案例，要特別注意。

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