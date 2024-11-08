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日本「無碼AV網站」FC2創辦人下機秒被逮！　遭通緝近10年

▲▼日本無碼AV網站「FC2」創辦人被逮！。（圖／高橋理洋IG）

▲高橋理洋長年旅居國外。（圖／高橋理洋IG）

記者王佩翊／編譯

日本色情影音平台「FC2」主打讓所有人都可以免費觀賞、上傳成人影片，其中包含無碼色情片，一度成為日本的「無碼AV大平台」。然而FC2的創辦人高橋理洋7日從南韓入境日本時，因涉嫌違反猥褻電磁記錄陳列被警方逮捕。事實上，他早在2015年就因為FC2涉嫌違法被警方發出國際逮捕令，直到7日返國才首次被逮。

根據《共同社》報導，現年51歲的高橋理洋2004年創立FC2，提供一個大型成人網路平台，讓網友免費觀賞、上傳以及交流各種猥褻色情內容，其中包含沒有打碼的色情影片。

高橋理洋涉嫌讓不特定多數人觀看猥褻影片，因此在2013年被日本當局認定違反猥褻電磁記錄陳列（わいせつ電磁的記録陳列の疑い），京都府警方更是在2015年對他發出國際通緝令，然而直到2024年11月7日他自南韓返回日本，才在抵達關西機場時被逮捕。

警方調查發現，高橋涉嫌在2013年6月與其他從事網路相關服務業的男子共謀，在大阪市內將猥褻影片上傳至FC2所管理的伺服器，並對不特定多數人公開該影片。不過，當時高橋本人並未在日本境內。

高橋被逮後堅稱，相關行為是在美國成立的公司所從事的業務，因此並未違反日本法律，否認部分犯行。

截至2014年，FC2用戶數量約達1400萬人，其中約95％的用戶使用日文瀏覽影片。儘管FC2在美國註冊為法人，但京都府警方認定，FC2的實際管理和運營由日本國內法人負責，因此符合適用日本法律的條件，所以認為高橋可能在背後指示並參與了FC2的運營管理。

警方目前正在深入調查，確認高橋是否負有管理責任，以及他在該平台運營中所扮演的具體角色。

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