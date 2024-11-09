男乘客飛行中伸手「要開機艙門」！遭空服員包圍壓制　影片曝光

網搜小組／趙蔡州報導

韓亞航空2023年5月曾發生，有旅客在飛機飛行途中將艙門打開，導致9人呼吸困難送醫，不料南韓大韓航空近日也傳出，有乘客在飛行途中試圖打開艙門，所幸被空服員、乘客聯手制止，整個過程都被網友拍下。

拍下影片的外國網友表示，事件發生在飛機起飛後1個小時，一名男乘客突然走到艙門並試圖打開，空服員見狀立刻上前勸阻，衝突幾乎引起全機艙的乘客關注。

▲男乘客在飛機飛行途中試圖打開艙門。（圖／翻攝自tiktok）

影片可以看見，空服員包圍男子在旁邊試圖勸導，然而男子仍伸手拉住握把試圖開門，空服員與附近的乘客見狀立刻一擁而上將男子壓制。影片未提及飛機的航班編號與詳細時間。

其他網友看了影片後紛紛表示「我認為航空公司需要在飛機上建立牢房，有些人不屬於他們的座位，而是在牢房裡」、「所以我才不反對空服人員攜帶膠帶了」、「他應該被全球航空列入禁止載運名單」。