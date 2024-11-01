康芮風速太猛「飛機竟橫著飛」她嚇呆！過來人憶：身體貼在窗戶上

▲飛機橫著飛。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

颱風康芮31日下午登陸後，全台均籠罩在暴風圈中，各地強風豪雨紛紛傳出災情，也造成多架航班受到影響，有網友貼出一段影片，本來應該直行前進的飛機，因為風勢實在太強勁，整架飛機往左邊「橫著飛」，超驚恐的畫面讓她震驚不已。貼文釣出在颱風天搭機的乘客留言「我下來了，蠻恐怖的！」

有網友在Thread發文，貼出一段影片，可以看到空中有架飛機，本該是直線前進，卻不斷往左邊，「只有錄到一小段，整台飛機被風橫吹著，嚇歪」。

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貼文曝光，掀起網友討論，「一堆都轉降香港了，桃機下不來」、「看到飛機一直要嘗試降落又失敗又重飛，真的會嚇死」、「感覺已經加速引擎馬力，但很難操控」、「原來除了車以外，飛機也可以飄移」。還有網友解釋，「應該是它原本的航線，只是為了抵抗側風」、「飛機這樣飛是正常的，鳥其實也會，側風很大的時候才會這樣飛，對空還是前進，但對地是側著或斜著飛」、「側風太強，在抵抗側風，很正常的」。

還有網友分享經驗，「有一年颱風前夕正好趕上澎湖回台灣的最後一班飛機，但因為是小飛機根本抵擋不了強風，飛機被風吹到那幾乎是傾斜90度了，我身體右側往下是整個貼在右邊的窗戶上的，那時候真覺得完了，可能要直接海葬了」。

貼文獲原PO授權轉載。