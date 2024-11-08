王定宇酸「我想要你」截圖造假　葛斯齊糾關公廟發毒誓：全家死光

▲狗仔葛斯齊開戰民進黨立委王定宇。（圖／翻攝葛斯齊、王定宇臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

狗仔葛斯齊爆料，民進黨立委王定宇帶美女見前總統蔡英文，更要王的妻子李淑吟去查手機，8日拿出王對女生傳「我想要你」的曖昧對話截圖，讓王定宇反PO假圖開酸。對此，葛斯齊直播表示，截圖要給調查局檢查都沒關係，也糾王定宇去關公廟發毒誓自清。

葛斯齊8日爆料，王定宇曾帶一名美女和蔡英文前總統吃過便當，蔡英文前總統還誤以為這位美女是王定宇的助理，此外，葛斯齊進一步拿出「截圖」直指，王定宇曾傳「我想要你」的曖昧文字給該名女子。

11//6王定宇回應... 由葛斯齊發佈於 2024年11月7日 星期四

對此，王定宇揚言提告，並PO出有葛斯齊頭像的對話截圖「錯，王定宇的事，我就是瞎掰的，截圖也是自己編造的，反正大不了被告而已」，像藉此酸葛斯齊自行捏造「我想要你」的對話截圖，「算是詐騙集團常用手法，反正這張網友截圖真實程度一定比葛狗仔高87分」。

有葛最弱狗仔的朋友看不下去，截了他的對話，證明他造假。 我是不知道這個截圖是否為真，這種截圖太容易造假了，算是詐騙集團常用手法，反正這張網友截圖真實程度一定比葛狗仔高87分。 這種低劣手法就去法院好好說清楚吧！ 由王定宇發佈於 2024年11月7日 星期四

針對王定宇的反擊，葛斯齊8日晚間6時許開直播表示，他公布的截圖只是整段對話中的一句，未來絕對會將整張公布。另外，截圖上有時間等其他資訊，他不怕將截圖交給調查局或專家去調查，認證絕對是真的。

葛斯齊直言，王定宇若認為截圖是假的，可以跟他一起去關公廟發毒誓，並將家人全都賭進去，「你們每次大選時都會去廟裡祈福拜拜，對不對？我們不要只有在選舉時才去拜拜。我們這時候去廟裡澄清，你敢不敢？讓你指定，我們找一個關公廟來發毒誓，把我們全家人都賭進去，如果截圖涉及造假、捏造，或這東西是我P圖製作的話，我告訴你，我全家死光，此生不得好死」。

「你敢不敢？我就問你敢不敢？」葛斯齊表示，有些東西是信譽上面的事情，法律則是很表面的東西，因為他去過法院很多次，也知道檢察官會問什麼。只要王定宇告了，最後就會變成不起訴，「永遠都是這個樣子，他就是要浪費你的時間」。

葛斯齊表示，大家每次看到政治人物、公眾人物或藝人喊告，都會挑刑事提告，因為告下去就偵查不公開，代表將有3個月到半年的時間不能再說任何事情，「這件事就慢慢平息，台灣人又特別健忘」，因此提告也成為公眾人物時常打擊記者或爆料者的一種行為。