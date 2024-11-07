綠議員限期蔣萬安搬出官舍　媒體人傻眼問：林延鳳是不是腦殘？

▲台北市長蔣萬安。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市議員林延鳳7日稱，市長獎萬安有豪宅卻申請住官舍，此行為造成年輕人的相對剝奪感，要求在期限內搬出，逼得蔣萬安澄清名下無房產。對此，媒體人朱凱翔表示，「市長不能住官舍？林延鳳是不是腦殘？」

林延鳳7日揭露，蔣萬安的家族在台北有豪宅，但蔣萬安卻申請入住中山北路的官舍，直言社宅不足、年輕人租不起精華地帶，因此蔣萬安的行為已造成相對剝奪感。對此，蔣萬安表示，他名下沒有房產，都是依規定申請官舍。

媒體人朱凱翔7日在粉專「不演了新聞台」發文表示，蔣萬安在北市跟全國各縣市都沒置產，之前都是跟父母居住，小孩出生後才依法申請官舍，「所以市長不能住官舍？林延鳳是不是腦殘？」

▲台北市議員林延鳳。（圖／記者林敬旻攝）



國民黨台北市議員楊植斗也發文表示，「住豪宅會被酸，住官舍也要被罵，只要蔣萬安心臟還在跳，人還在呼吸，就躲不了民進黨的酸言酸語」、「看到有人說蔣萬安只能睡公園，相信我，到時林延鳳一定會跳出來說有辱台北形象，為酸而酸真的沒必要」。

國民黨桃園市議員詹江村發文酸林延鳳，「請問這位民進黨議員，妳要蔣萬安限期搬出官邸，是有經過大法官釋憲嗎？」又問前桃園市長鄭文燦在任內住官舍，為何民進黨沒有意見，「妳把首長官邸當作社會住宅嗎？妳是有經過大法官釋憲嗎？還只是你自己在秀下限？」