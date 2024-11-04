3歲女遭餵毒凌虐慘死埋屍山林　母親男友無期改判17年10月定讞

▲男子陳威嘉虐死女友的女兒，埋屍南投山區，遭判刑17年10月定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

南投2020年間發生起一起殘忍的虐童案件，3歲彭姓女童遭生母的男友陳威嘉餵毒、竹筷刺腿，多方凌虐致死。陳男虐死女童後，竟找母親前來協助棄屍，最後將屍體埋藏在南投山區。陳男一度遭重判無期徒刑，案經多次撤銷發回後，更三審判刑17年10月。案經上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

本案發生於2020年9月間，原本住在台中的彭姓女童在6月間突然失蹤，檢警根據監視器，查到當時女童生母37歲的前男友陳威嘉涉有重嫌，循線逮捕陳男，並在南投名間鄉的山區中，挖出被黑色塑膠袋包裹好幾層的女童遺體。女童身上有開放性顱骨穹窿、骨折、創傷性硬腦膜下出血、氣顱、頭皮撕裂傷、臉部擦挫傷等傷勢，死因則是體內有毒品反應而呼吸功能抑制、窒息死亡。

檢方追查女童死因，但陳男否認殺害女童，辯稱女童在廁所中溺斃；另外女童生母、29歲的彭女也說知道女童身亡，之後就請陳男帶去埋屍，還曾經買食物前來祭拜過，案情一度膠著。但最後檢警突破陳男心防，查出他在當年2月到6月間照顧女童時，多方虐打女童，以竹筷、針等尖刺物，針對女童胸口、大腿戳刺，凌虐女童；最後於台中市大里區新生路的承租套房內，餵食女童安非他命、FM2等毒品，女童因此死亡。女童死後，陳男告知彭女及蔡姓友人，2人還協助棄屍。檢方因此依照「殺人」、「棄屍」等罪嫌，提起公訴。

陳男一度遭重判無期徒刑，二審改依「過失致人於死」等罪，輕判14年10月，更一審改依照「對於未滿十八歲之人施以凌虐因而致人於死罪」，判刑17年6月，更二審認定為「妨害兒童發育致死罪」，改判16年6月。案經撤銷發回，今年高等法院台中分院更三審，改認定陳男犯「成年人故意對兒童犯傷害因而致人於死罪」，判刑17年6月。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

至於女童生母彭姓女子，一審判刑1年10月，二審改判1年2月，但她請求最高法院宣告緩刑，最高法院不同意，維持1年2月定讞。另外協助棄屍的蔡姓男子也遭判刑1年2月定讞。

▼女童遺體埋南投山區！母親還「曾買東西祭拜」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

