狠母碧潭誘殺親生女過程曝！騙9歲妹「下水救10歲姊」　2人慘斷魂

▲簡姓女子騙女兒要拍照，誘騙女兒在碧潭渡船頭附近下水溺斃。（資料照／記者陳以昇攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市簡姓女子因與婆婆爭吵，7月初佯裝帶暑假中的2名女兒到新店碧潭玩，先以拍照取景為由，騙姊姊站到水中，簡女曾試圖拉住姊姊，但隨即心一橫就放開手，回頭哄騙妹妹「一起下水救姊姊」，誘使妹妹跟著下水，導致姊妹倆都因身高不夠而沉入水中溺斃，台北地檢署依故意對兒童犯殺人等罪起訴，29日將移由法院決定是否繼續收押簡女。

簡女和丈夫育有10歲、9歲的女兒，一家四口原本住在大陸湖南，2023年7月間，舉家搬到新北市中和區，與公婆同住，簡女因生活習慣等問題，與公婆經常發生摩擦，2024年7月2日上午，簡女與婆婆發生爭執後，竟起意要殺害自己的親生女兒。

▲簡姓女子目前因殺害兒童等罪遭收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

起訴書指出，簡女帶著1對女兒從中和搭計程車到新店捷運站，下車後徒步走到碧潭渡船頭停車場，沿著浮筒橋東側步道約300公尺處的小徑走到潭邊之後，簡女說要拍照，叫女兒們坐在潭邊的大石頭上，之後又要求女兒們爬下石頭，站到水裡面。

小姊妹不諳水性，但因為相信母親而涉險，但2姊妹隨即就不慎跌入水中，簡女曾伸手拉住姊姊，隨即又放手，任由姊姊沉入水中，還跟自己爬回岸邊的妹妹說：「要一起下水救姊姊」，妹妹被騙回水中，因身高不及水深，也跟著滅頂。

簡女看著2個女兒溺水後，獨自在潭邊附近晃蕩，隔天下午再度走到事發地點附近，晚上8點左右，自行到新店分局碧潭派出所報案，警消立即前往碧潭將喪命的小姊妹打撈上岸，簡女因涉殺人等罪嫌重大，有逃亡、滅證之虞，遭檢察官姜長治向法院聲押禁見獲准至今。