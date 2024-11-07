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哈赫拿爾森林秘境被網友嘲諷為惡犬公園　黃偉哲允諾速改善

▲台南市議員林美燕7日在總質詢播放影片，指稱網友已嘲諷哈赫拿爾森林公園應改名為惡犬公園。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員林美燕7日在總質詢播放影片，指稱網友已嘲諷哈赫拿爾森林公園應改名為惡犬公園。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

哈赫拿爾森林秘境成了網友口中的惡犬公園？台南市議員林美燕7日在總質詢播放影片，剛剛開放立刻爆紅的哈赫拿爾森林公園，內有愛爸愛媽餵食，浪浪群聚，會對外來客狂吠，網友已嘲諷哈赫拿爾森林公園應改名為惡犬公園。

林美燕說，官員們的不作為，真的辜負了黃偉哲市長最近才跟中央爭取1.6億補助，加碼開發此公園的美意！黃偉哲市長承諾，會儘速解決哈赫拿爾森林公園、漁光島、水交社園區等地浪浪問題，在此同時，黃偉哲市長也懇求鄉親支持市府設立動保園區，讓浪浪有一個家，不再流落街頭！

林美燕表示，台南市南區是一個開發的比較慢的行政區，主要原因是行政區內有多項鄰避設施，還有多筆未開發的國有土地，近來廣為外界關切的哈赫拿爾森林秘境，終於在黃偉哲市長任內對外開放，潺潺溪流、清幽小徑、綠樹相伴，立刻吸引了大眾的關注，外縣市遊客成群到訪，大家對於這秘境的景致真的讚譽有加，但，讓訪客驚訝的是，秘境中竟有成群浪浪，還會對遊客狂吠，哈赫拿爾森林秘境成了網友口中的惡犬公園？

林美燕說，秘境爆紅，黃偉哲市長還剛剛爭取1.6億元中央預算，希望好好開發哈赫拿爾森林秘境，體育局、水利局和農業局三個主管單位是否該好好檢討，不只哈赫拿爾森林公園，有愛爸愛媽在公園內餵食浪浪，以致浪浪群聚，漁光島也出現相同問題，深受衝浪客喜愛的漁光島，近來就發生群聚在漁光島的浪浪，不但追逐衝浪客還咬傷衝浪客，連水交社園區，也有浪浪出沒，讓到訪遊客提心吊膽。

黃偉哲市長解釋說，為了解決浪浪零撲殺衍生的後續問題，市府一直積極尋找適合設置動保園區的地方，可是地方鄉親都將動保園區認為是嫌惡設施，所以，捕抓到的浪浪都無處可去，希望鄉親能支持市府廣設動保園區，來保護這些無家可歸的浪浪，針對議員反映的浪浪群聚場所，會請相關單位儘速處理。

林美燕說，南區鄉親一直期盼開發，看到號稱全台最大燒肉園區將進駐鹽埕蛋黃區，誠品生活園區也將與之為鄰，因此她積極爭取高鐵接駁站能在此設站，喜樹灣裡的污14經都委會審議通過，用地變更為產業專區，並將採重劃方式開發，希望能將這些蛋黃區串聯起來，以配合商8餐飲專區，配合引導獎勵轉進產業專區，才能留下產業引進產業創造商機，更期待醫療資源也能到位，也請市府的南山公墓專區規劃案，不要原地踏步。

林美燕也建議說，南區應該跟安平區結合，設定北觀光、南自貿雙軸心發展目標，台南目前已成功招商引資完成安平區的國際遊艇城基地、水岸複合觀光遊憩區，南區的四鯤鯓綠能物流產業園區也在進行中，希望市府能加速推動結合海洋生態與在地產業打造紅樹林水上產業，並儘速完成漁光島土地擴大都市計劃案，同時將漁光島打造成遊憩親水遊區。

在交通教育議題上，林美燕也請市府相關單位重視行人地獄的嚴重問題，找出對策降低傷亡，更希望教育局能鼓勵準公幼兒園，設立兩歲專班，所謂的專班就是獨立設置，不與其他年齡幼兒混班，編排的課程以教保為主，教學活動為輔，減輕市府負擔，讓幼兒健康快樂成長。

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