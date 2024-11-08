全台只剩1家！34年「必勝客歡樂吧敦化餐廳」宣布熄燈

▲必勝客歡樂吧敦化餐廳將於2025年1月底結束營業。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又少一間！陪伴台北人34年的「必勝客歡樂吧敦化餐廳」宣布將於2025年1月結束營業，停業原因為租約到期。隨著敦化店歇業，必勝客歡樂吧全台也僅剩1家門市。

▲歡樂吧以實惠價格提供比薩、義大利麵、烤雞、沙拉等多樣美食吃到飽。

「必勝客歡樂吧敦化餐廳」自1990年開業，以實惠價格提供比薩、義大利麵、烤雞、沙拉等多樣美食吃到飽服務，尤其地點鄰近台北棒球場、台北小巨蛋，深受消費者歡迎，如今因租約到期，敦化餐廳也宣布將在2025年1月底結束營業，消息一出引來不少人不捨直呼「從小到大生日和家人聚餐都來這裡」、「真的是學生時代球隊的聚餐回憶」。

必勝客歡樂吧主打平日1人399元、假日499元即有比薩吧、沙拉吧、飲料吧、熱吧、湯吧吃到飽，深受不少學生、小資族喜愛。而隨著敦化餐廳即將歇業，全台必勝客歡樂吧僅剩1間門市「台北市光復餐廳」。

▲浙江金福樓餐廳。（圖／引線木偶授權提供）

另，開業超過30年、位於新北永和的合菜餐廳「浙江金福樓餐廳」也確定將於今年底結束營業，店家低調不願透露歇業原因。金福樓餐廳以販售江浙菜料理為主，像是醋溜魚片、鍋粑蝦仁、砂鍋大魚頭等，菜單貼心以肉類、時鮮類、砂鍋類、冷盤類等做為區別、每道菜餚還提供大、中、小份量選擇，可依喜好自由調整份量，再加上價格平價，深受不少在地人喜愛，累積高人氣。