冬至後「五大強運生肖」　走出低潮、好運全面啟動

記者林懿捷／綜合報導

冬至象徵能量翻轉，是舊局結束、新局展開的重要節氣。隨著陰陽轉換，職場中的權力與資源也開始重新洗牌。若你在今年遭遇瓶頸、心有餘而力未伸，冬至後的氣場將為你帶來明顯轉變。特別是虎、龍、馬、猴、豬五個生肖，運勢將快速回升，不僅能擺脫先前的壓力與阻力，更有機會迎來權責提升、關鍵合作或貴人助力，為來年的職涯奠定全新起點。

屬虎人：重掌主導權

屬虎的人今年多半處於隱忍狀態，雖然持續付出，但常覺得自身影響力被削弱。隨著冬至到來，官星位置轉強，象徵你在團隊中的重要性再次受到高層重視。許多停滯的專案重新需要你的決策，原本被忽略的價值逐漸浮現。近期若有職務調整或權責回歸的情況，不必過於客氣，應以穩健姿態接下重任。對屬虎的人而言，這是一段重新展現專業實力、奠定職場地位的重要時刻。

屬龍人：突破限制、重獲主動

屬龍的人今年運勢起伏較大，常遇到阻力或被誤解，甚至有些成果未能完全被看見。冬至的能量轉換象徵局面逐漸明朗，干擾與阻礙將隨之減弱。近期可能迎來關鍵人士的直接肯定，使你得以重新掌控專案方向。面對新機會，屬龍的人建議保持果斷，勇於展現自身實力。這段時間的運勢流向明顯好轉，適合將累積已久的創意與能力推到檯面上。

屬馬人：迎來職場高光時刻

屬馬的人前陣子對自身職位或前景可能略感不安，甚至懷疑努力是否被看見。然而冬至象徵新的起點，職場評價也開始逐步反轉。你的專業能力與責任感將在近期獲得肯定，有機會接觸更核心的任務或獲得升遷關注。這段期間，保持冷靜沉穩的工作節奏十分重要，能幫助你穩住表現並抓住機會。屬馬的人正走向更具影響力的位置，建議以積極心態迎接挑戰。

屬猴人：創意轉化為實際成果

屬猴的人近期思路靈活，對市場或專案中的機會點特別敏感。冬至的能量為你帶來更強的企劃力與洞察力，讓原本的構想有機會落實或獲得賞識。無論是自由業、企劃相關工作，或正考慮跳槽的人，這段時間都適合啟動新的方向。若你正在籌備新專案或合作提案，近期將更容易吸引到有資源的合作方。屬猴的人只要把握節奏，創意將能順利轉為實際成就。

屬豬人：貴人助力、人脈順暢

屬豬的人今年常覺得在職場推動事情較為費力，多是因為溝通或資源環節不順所致。冬至的溫和能量有助於緩和人際關係，使原本僵化的合作逐漸改善。近期可能會遇到主動伸出援手的貴人，協助你處理流程、協商或資源調度，使工作變得順暢許多。當人脈通達，整體環境自然輕鬆許多。對屬豬的人而言，這是重新建立合作默契與提升效率的良好時機。