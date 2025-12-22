　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬至後「五大強運生肖」　走出低潮、好運全面啟動

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲誰是冬至過後的幸運生肖！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

冬至象徵能量翻轉，是舊局結束、新局展開的重要節氣。隨著陰陽轉換，職場中的權力與資源也開始重新洗牌。若你在今年遭遇瓶頸、心有餘而力未伸，冬至後的氣場將為你帶來明顯轉變。特別是虎、龍、馬、猴、豬五個生肖，運勢將快速回升，不僅能擺脫先前的壓力與阻力，更有機會迎來權責提升、關鍵合作或貴人助力，為來年的職涯奠定全新起點。

屬虎人：重掌主導權
屬虎的人今年多半處於隱忍狀態，雖然持續付出，但常覺得自身影響力被削弱。隨著冬至到來，官星位置轉強，象徵你在團隊中的重要性再次受到高層重視。許多停滯的專案重新需要你的決策，原本被忽略的價值逐漸浮現。近期若有職務調整或權責回歸的情況，不必過於客氣，應以穩健姿態接下重任。對屬虎的人而言，這是一段重新展現專業實力、奠定職場地位的重要時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬龍人：突破限制、重獲主動
屬龍的人今年運勢起伏較大，常遇到阻力或被誤解，甚至有些成果未能完全被看見。冬至的能量轉換象徵局面逐漸明朗，干擾與阻礙將隨之減弱。近期可能迎來關鍵人士的直接肯定，使你得以重新掌控專案方向。面對新機會，屬龍的人建議保持果斷，勇於展現自身實力。這段時間的運勢流向明顯好轉，適合將累積已久的創意與能力推到檯面上。

屬馬人：迎來職場高光時刻
屬馬的人前陣子對自身職位或前景可能略感不安，甚至懷疑努力是否被看見。然而冬至象徵新的起點，職場評價也開始逐步反轉。你的專業能力與責任感將在近期獲得肯定，有機會接觸更核心的任務或獲得升遷關注。這段期間，保持冷靜沉穩的工作節奏十分重要，能幫助你穩住表現並抓住機會。屬馬的人正走向更具影響力的位置，建議以積極心態迎接挑戰。

屬猴人：創意轉化為實際成果
屬猴的人近期思路靈活，對市場或專案中的機會點特別敏感。冬至的能量為你帶來更強的企劃力與洞察力，讓原本的構想有機會落實或獲得賞識。無論是自由業、企劃相關工作，或正考慮跳槽的人，這段時間都適合啟動新的方向。若你正在籌備新專案或合作提案，近期將更容易吸引到有資源的合作方。屬猴的人只要把握節奏，創意將能順利轉為實際成就。

屬豬人：貴人助力、人脈順暢
屬豬的人今年常覺得在職場推動事情較為費力，多是因為溝通或資源環節不順所致。冬至的溫和能量有助於緩和人際關係，使原本僵化的合作逐漸改善。近期可能會遇到主動伸出援手的貴人，協助你處理流程、協商或資源調度，使工作變得順暢許多。當人脈通達，整體環境自然輕鬆許多。對屬豬的人而言，這是重新建立合作默契與提升效率的良好時機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」　大票人震驚：才開5年
悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴
「鄭捷、張文都是我的人」　高雄男放話炸小港機場慘了
DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」
發文「下一個張文」列39處恐攻點　32歲男被逮：寫好玩的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

冬至後「五大強運生肖」　走出低潮、好運全面啟動

美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」　大票人震驚：才開5年

周三冷氣團報到再探11度　耶誕節全台濕冷「高山有望降雪」

別再猜了！解析曖昧男心理：會把妳放進「日常行程」才是真的想認真走下去的人

高公局鼓勵大貨車駕駛使用休息室　明年起送提神飲料優惠券

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」：對他們有仇視

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

1圖看懂「跑、躲、護」3大守則　北市發布學生安全指引

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

冬至後「五大強運生肖」　走出低潮、好運全面啟動

美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」　大票人震驚：才開5年

周三冷氣團報到再探11度　耶誕節全台濕冷「高山有望降雪」

別再猜了！解析曖昧男心理：會把妳放進「日常行程」才是真的想認真走下去的人

高公局鼓勵大貨車駕駛使用休息室　明年起送提神飲料優惠券

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」：對他們有仇視

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

1圖看懂「跑、躲、護」3大守則　北市發布學生安全指引

台東男凌晨撞路邊車側翻　酒測值0.59慘了

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

中職修正兩項規章！釘鞋顏色解禁　二軍停賽改判9比0確保客隊權益

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

台東警強化校園巡守勤務　全力守護學童安全

COMEBUY「蘋果冰茶」超商上架　限時特價2瓶59元

回應歐盟乳製品反補貼案初裁　陸商務部：願與歐方妥善處理貿易摩擦

東森購物新服務上線！推現金券跨平台點數兌換　首波攜手icash Pay

卑南溪水覆蓋修復達八成　台東縣府攜手八河分署守護好空氣

台東建構卑南族民族教育資料庫暨多元教材　教育處辦成果展

【這洗衣機有內建跑步機？】小貓偷練身體被抓包XD

生活熱門新聞

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

變天！　「全台有雨」時間曝

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

更多熱門

相關新聞

12星座一周運勢12／22 -12／28

12星座一周運勢12／22 -12／28

牡羊這周戀愛觀明顯轉務實，對關係也更在意未來展望；魅力滿點的雙子這周不缺桃花，但需要釐清對方心態，建立明確界線。

冬至後「3星座」財運旺爆！　年度轉運時間啟動了

冬至後「3星座」財運旺爆！　年度轉運時間啟動了

12月22日星座運勢／魔羯公司加薪

12月22日星座運勢／魔羯公司加薪

獅子健康亮紅燈！12星座運勢出爐　摩羯這週壓力大

獅子健康亮紅燈！12星座運勢出爐　摩羯這週壓力大

12月21日星座運勢／射手財富充裕！魔羯升職加薪

12月21日星座運勢／射手財富充裕！魔羯升職加薪

關鍵字：

生肖運勢財運

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面