驚奇止嗝法「食指戳入肛門」　30秒後驚呆！過來人：真的有效

▲打嗝不停超難受。（圖／記者趙于婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

打嗝不止真的很難受！有網友分享，在節目看到一個超嚇人的止嗝方法，就是把手伸進肛門裡，過去真的有科學實驗指出，透過按摩直腸來刺激神經，就能達到反射作用，約莫30秒就能止嗝。文章曝光後，有網友點頭回應，「真的有效，我朋友有試過」。

一名網友在Dcard驚呼，在IG滑到節目《拜託ATM》短片，有一道問題是「科學證實有效的止嗝方法是什麼？」 選項A為把手伸進肛門 ； B則用手指戳肚臍 。

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現場醫師來賓們，就只有1人選A，理由是治打嗝就是要嚇它，可能就不會打嗝了。主持人Sandra給予正解，確實是「把手伸進肛門」沒錯，打嗝原因其實很多，通常跟吃什麼有關（氣泡飲料或油辣食物），經科學實驗發現，把食指伸進肛門並緩慢做圓周運動按摩直腸，刺激直腸神經起到反射作用，就可減緩打嗝頻率，30秒之後就不會打嗝了。

對此，原PO嚇到吃手手回應，「奇怪的知識增加了」，同時還模擬情侶小劇場，「寶貝你在打嗝喔？我幫你止嗝。」

底下網友也驚訝回應，「橫隔膜：你他X嚇到我了」、「看來也不一定要用手指」、「喝一大口水分十次吞進去不好嗎？一次要把手伸進」、「第一次聽到！我之前打嗝打不停，打了兩天，睡覺才會停一下，睡醒繼續超難受，後來檢查說是胃食道逆流，當時什麼方法都試了，這個沒試過」、「深吸一口氣憋著或長吐一口氣憋著也很有效」、「印象看過，打嗝最有效方法為按摩直腸，說是腸胃問題」、「真的有效，我朋友有試過」。