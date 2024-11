台灣甲級足球聯賽前「射門王」性侵女網友　判3年2月定讞

▲甲級足球聯賽「射門王」馬可性侵女網友後,害她心情低落,出現輕生的念頭。此為示意圖。(圖/123RF)

記者吳銘峯/台北報導

英國籍的台灣企業甲級足球聯賽的前「射門王」馬可(Marc Fenelus),2022年1月間透過IG結識一名女網友,將女網友約到他在台南的飯店內後,趁機性侵得逞。女網友還因此心情低落、有輕生念頭。一二審均將馬可判刑3年2月,案經上訴,最高法院6日駁回上訴定讞。

據了解,1992年出生的馬可為英屬土克凱可群島人,司職前鋒,曾於2015年美國職業足球大聯盟選秀會第三輪中選,但因簽證問題,並未在美國職業聯盟亮相。2015年馬可加盟我國大同足球隊,2017年起代表大同隊出賽台灣企業甲級足球聯賽,並協助球隊奪下總冠軍,馬可也以38球進球,奪下首屆金靴獎(進球數最多)。馬可之後完成金靴獎4連霸,自己也在2019年獲得最有價值球員,堪稱「射門王」。2020年馬可與台南市台灣鋼鐵足球隊簽約,但之後馬可爆發性侵案件,隨即遭到台鋼足球隊於2023年6月解約。

至於本案判決指出,馬可於2022年1月初,在IG上結識女網友,一週後就約出女網友在台南見面。女網友自高雄搭乘高鐵抵達台南後,由馬可的友人開車將她帶進馬可的房間內。2人在房間內看電視時,馬可就對女網友毛手毛腳,女網友當時就不斷閃避並口頭告知冷靜(chill),並強調自己已經有男友。但馬可不理會,仍以身體優勢壓制,不顧女網友大喊停止(stop),仍性侵得逞。馬可完事後開車將女網友帶回高雄,但女網友心情低落,甚至有輕生念頭,最後在案發後18日到警局報案。馬可遭檢方提起公訴,案件進入法院審理程序。

法院審理時,馬可否認犯案,辯稱當時女方告知「I am kind of seeing someone」,意思是有約會對象但還未到男女朋友的階段,所以才會不斷與女方調情;雖然曾以手指碰觸女方下體,但女方並未說任何「no」、「stop」的話,所以才會進一步。但女方最後說不要「stop」時,自己就停下來,並未完成性交動作,他也隨即向女方道歉。

但法院根據其他客觀證據,認定馬可有罪,一二審均將他判刑3年2月。全案再上訴,最高法院6日駁回上訴定讞,馬可將進入我國監獄服刑。