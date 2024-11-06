台灣甲級足球聯賽前「射門王」性侵女網友　判3年2月定讞

▲甲級足球聯賽「射門王」馬可性侵女網友後，害她心情低落，出現輕生的念頭。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

英國籍的台灣企業甲級足球聯賽的前「射門王」馬可（Marc Fenelus），2022年1月間透過IG結識一名女網友，將女網友約到他在台南的飯店內後，趁機性侵得逞。女網友還因此心情低落、有輕生念頭。一二審均將馬可判刑3年2月，案經上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

據了解，1992年出生的馬可為英屬土克凱可群島人，司職前鋒，曾於2015年美國職業足球大聯盟選秀會第三輪中選，但因簽證問題，並未在美國職業聯盟亮相。2015年馬可加盟我國大同足球隊，2017年起代表大同隊出賽台灣企業甲級足球聯賽，並協助球隊奪下總冠軍，馬可也以38球進球，奪下首屆金靴獎（進球數最多）。馬可之後完成金靴獎4連霸，自己也在2019年獲得最有價值球員，堪稱「射門王」。2020年馬可與台南市台灣鋼鐵足球隊簽約，但之後馬可爆發性侵案件，隨即遭到台鋼足球隊於2023年6月解約。

至於本案判決指出，馬可於2022年1月初，在IG上結識女網友，一週後就約出女網友在台南見面。女網友自高雄搭乘高鐵抵達台南後，由馬可的友人開車將她帶進馬可的房間內。2人在房間內看電視時，馬可就對女網友毛手毛腳，女網友當時就不斷閃避並口頭告知冷靜（chill），並強調自己已經有男友。但馬可不理會，仍以身體優勢壓制，不顧女網友大喊停止（stop），仍性侵得逞。馬可完事後開車將女網友帶回高雄，但女網友心情低落，甚至有輕生念頭，最後在案發後18日到警局報案。馬可遭檢方提起公訴，案件進入法院審理程序。

法院審理時，馬可否認犯案，辯稱當時女方告知「I am kind of seeing someone」，意思是有約會對象但還未到男女朋友的階段，所以才會不斷與女方調情；雖然曾以手指碰觸女方下體，但女方並未說任何「no」、「stop」的話，所以才會進一步。但女方最後說不要「stop」時，自己就停下來，並未完成性交動作，他也隨即向女方道歉。

但法院根據其他客觀證據，認定馬可有罪，一二審均將他判刑3年2月。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，馬可將進入我國監獄服刑。