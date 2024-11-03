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鮮肉按摩慘遭師傅「偷吃蕉」約1分鐘！　怒告上法院

▲按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲受害男去按摩，反被師傅「偷吃蕉」。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一名年輕男子4度造訪桃園市藝文特區的某按摩館，卻在最後一次按摩過程中，被張姓按摩師突然脫去褲子進行口交，還持續將近一分鐘；受害男因此驚恐報警並進行驗傷。桃園地方法院審結此案，依強制性交罪判處張師傅3年10個月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，該名年輕男子於2022年10月23日晚上9時，至該按摩館進行全身指油壓按摩療程，進入包廂更衣後，由張師傅為他服務。按摩期間，張師傅發現男客有生理反應，竟然一時興起脫掉他的褲子幫他口交，來來回回共約1分鐘之久。

受害男表示，當時嚇到一時反應不過來，回過神後馬上推開張師傅並起身穿衣服。隨後離開按摩館，迅速前往附近醫院驗傷並報警。

張師傅在警詢及檢方偵訊時承認曾對男客進行口交，但辯稱該行為獲得對方默許，並表示自己詢問時男客並未阻止。然而，法院調查發現，張師傅對口交事實並無爭議，而且受害男當晚傳訊息質問張師傅，張師傅也在隔天回應道歉，足以證實男子所述屬實。

法官在審理過程中考量，張師傅為滿足私欲而違反男客意願進行性行為，對男客身心造成嚴重傷害，而且在事後一再辯解，毫無悔意，並未與受害者達成和解。綜合考量張師傅的犯罪動機、行為方式及其生活狀況，判處3年10個月刑期。

此外，受害男子也向張師傅及按摩館提出刑事附帶民事訴訟，要求賠償。然而，由於雙方對賠償金額未達成共識，法官認為案件複雜，將案件移交至民事庭進一步審理。

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