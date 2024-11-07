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美官員證實「北韓部隊」與烏軍交戰！　紐時：大量北韓士兵慘死

▲▼北韓士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國官員證實，北韓士兵在俄羅斯西部與烏軍展開首次交戰。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

根據《路透社》報導，美國2名不願具名的高級官員6日首度證實，北韓軍隊投入俄烏戰爭，在俄羅斯西部邊境庫斯克地區與烏軍交戰。《紐約時報》則指出，在這場戰役中有大量北韓士兵死亡。

《路透社》稱，北韓的援俄部隊4日在被烏軍越境攻擊的俄羅斯庫斯克州首次參與戰鬥，與烏軍發生交戰，然而結果慘烈。《紐約時報》雖未提及交戰具體時間點，但強調「有大量北韓士兵在戰鬥中身亡」。

烏克蘭國家安全保障暨國防會議旗下的防止假消息中心主任科瓦連科表示，烏克蘭軍隊在11月2日或3日對部署北韓士兵的俄羅斯庫斯克州據點展開砲擊。然而隨著事態發展，雙方戰鬥有可能進一步升級。

▲▼疑似北韓軍人抵達俄軍軍事基地，可以清楚聽到韓語對話。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

▲北韓軍人先前就被拍到抵達俄羅斯軍事基地，疑似是要在俄烏戰爭中支援俄軍。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

此外，根據多家烏克蘭媒體報導，烏克蘭當局6日對位於裏海沿岸、俄羅斯南部達吉斯坦共和國的軍事據點發動無人機攻擊，該行動使得多艘艦艇受損。俄羅斯將海軍裏海艦隊駐紮於達吉斯坦的卡斯皮斯克。

烏克蘭總統澤倫斯基5日發表評論，對烏克蘭與北韓之間的首次武裝衝突表達擔憂，認為這開啟了全球不穩定的新篇章。

美國國防部門則指出，目前至少有1萬名北韓士兵仍駐紮在庫斯克州。

 
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