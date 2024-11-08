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下周又有颱風　專家：可能有2到3個熱帶系統發展

▲▼10日後可能有2到3個熱帶系統發展。（圖／賈新興臉書）

▲10日後可能有2到3個熱帶系統發展。（圖／賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

銀杏颱風昨日通過呂宋島，未來將朝海南島和越南前進，另菲律賓東方外海至關島又有低氣壓發展。氣象專家表示，周日(10日)後可能有2個或3個熱帶系統發展趨勢。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今(8日)在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」說明，10日之後，菲律賓東方外海至關島東方一帶，有低氣壓發展機會，可能有2個或3個熱帶系統發展趨勢，未來因太平洋高壓變強，熱帶系統往西邊移動機會高。

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至於銀杏颱風動態，賈新興表示，銀杏颱風昨天通過菲律賓呂宋島北部陸地，強度略為減弱，不過離開陸地後強度又會變強，預計10日朝西南移動接近海南島，12日到13日可能到越南中部。

未來天氣趨勢，賈新興指出，今天起到12日為受東北季風影響的天氣型態為主，12日到13日宜花東水氣偏多，13日起太平洋高壓增強，氣溫明顯偏暖。

賈新興進一步說明，明天(9日)到12日受東北季風影響，明天桃園以北及宜蘭有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及宜花有零星短暫雨；10日新竹以北沿海有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨；11日東北季風增強，桃園以北和宜蘭有局部短暫雨，午後山區及花東有零星短暫雨；12日北北基宜花東和恆春半島一帶有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨，其中宜花東局部地區雨勢大。

賈新興也提醒，今天起到12月中宜蘭出現持續且異常降雨機率高，另13日起到21日氣溫明顯偏暖，11月下旬北方冷空氣比較強，至12月中旬氣溫略轉偏涼。

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