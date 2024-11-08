未來一周「降雨三階段」　入冬迎反聖嬰！氣象署：台灣偏暖

▲東北季風影響，下周一二水氣多。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(8日)受東北季風及颱風外圍水氣影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島有不定時短暫雨；下周一將再有一波東北季風，北東有雨；下周四東北季風減弱，高溫明顯回升。由於今天冬天迎來一波反聖嬰影響，氣象署表示，台灣附近水氣不明顯，入冬有偏暖趨勢。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天台灣受東北季風影響，加上銀杏颱風為台灣帶來水氣，台灣附近雲量偏多，基隆北海岸、東半部、恆春半島今天有不定時短暫雨，其他為零星飄雨；銀杏颱風上午8點位台灣南南西方400公里海面上，未來往西朝中南半島前進，有逐漸減弱趨勢，明天台灣附近天氣穩定。另未來南方有熱帶系統發展趨勢，要留意未來天氣預報。

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一周天氣方面，趙竑說明，未來有兩波東北季風，今天是第一波，周一(11日)有下一波。明天環境轉偏東風，周日琉球附近海面已有一個低壓生成，台灣附近偏東北東風，低壓移動到日本東南方海面後，後方太平洋高壓逐漸南下，下周一轉東北風，下周二、三轉東風，明天到下周三溫度偏涼，下周四偏南風，暖濕空氣上來，高溫可回升到28度到30度左右。

▲未來一周降雨分三階段。（圖／氣象署提供）

降雨則分三部分，趙竑指出，明天和周日東北季風減弱，環境偏東風，基隆北海岸、東半部有降雨，其中基隆北海岸、宜蘭降雨區廣，桃園以北、花蓮、台東、恆春半島屬零星降雨，其他地方大致穩定；下周一到下周三東北季風增強，水氣變多，桃園以北、東半部有不定時降雨，其他地方多雲可見陽光；下周四東北季風減弱，迎風面以東半部降雨為主。

溫度趨勢上，趙竑表示，今天清晨各地涼，低溫19到22度，北台灣溫度回升不明顯，高溫24到25度，花東、中南部溫暖舒適；明天到下周一各地舒適，低溫沒有明顯下降，高溫略降；下周四轉南風，高溫明顯回升。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

今年反聖嬰現象明顯，趙竑指出，今年入冬以來會有一波反聖嬰影響且機率高，預估這波反聖嬰影響偏東亞和東亞近海區塊，環境屬正常偏暖，水氣部分，台灣附近沒有太顯著變化，整體入冬有偏暖趨勢，但屬於長期預報，有不確定性。