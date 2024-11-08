　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來一周「降雨三階段」　入冬迎反聖嬰！氣象署：台灣偏暖

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風影響，下周一二水氣多。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(8日)受東北季風及颱風外圍水氣影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島有不定時短暫雨；下周一將再有一波東北季風，北東有雨；下周四東北季風減弱，高溫明顯回升。由於今天冬天迎來一波反聖嬰影響，氣象署表示，台灣附近水氣不明顯，入冬有偏暖趨勢。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天台灣受東北季風影響，加上銀杏颱風為台灣帶來水氣，台灣附近雲量偏多，基隆北海岸、東半部、恆春半島今天有不定時短暫雨，其他為零星飄雨；銀杏颱風上午8點位台灣南南西方400公里海面上，未來往西朝中南半島前進，有逐漸減弱趨勢，明天台灣附近天氣穩定。另未來南方有熱帶系統發展趨勢，要留意未來天氣預報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一周天氣方面，趙竑說明，未來有兩波東北季風，今天是第一波，周一(11日)有下一波。明天環境轉偏東風，周日琉球附近海面已有一個低壓生成，台灣附近偏東北東風，低壓移動到日本東南方海面後，後方太平洋高壓逐漸南下，下周一轉東北風，下周二、三轉東風，明天到下周三溫度偏涼，下周四偏南風，暖濕空氣上來，高溫可回升到28度到30度左右。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨分三階段。（圖／氣象署提供）

降雨則分三部分，趙竑指出，明天和周日東北季風減弱，環境偏東風，基隆北海岸、東半部有降雨，其中基隆北海岸、宜蘭降雨區廣，桃園以北、花蓮、台東、恆春半島屬零星降雨，其他地方大致穩定；下周一到下周三東北季風增強，水氣變多，桃園以北、東半部有不定時降雨，其他地方多雲可見陽光；下周四東北季風減弱，迎風面以東半部降雨為主。

溫度趨勢上，趙竑表示，今天清晨各地涼，低溫19到22度，北台灣溫度回升不明顯，高溫24到25度，花東、中南部溫暖舒適；明天到下周一各地舒適，低溫沒有明顯下降，高溫略降；下周四轉南風，高溫明顯回升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

今年反聖嬰現象明顯，趙竑指出，今年入冬以來會有一波反聖嬰影響且機率高，預估這波反聖嬰影響偏東亞和東亞近海區塊，環境屬正常偏暖，水氣部分，台灣附近沒有太顯著變化，整體入冬有偏暖趨勢，但屬於長期預報，有不確定性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
桃機現場畫面曝！　移民署人員全程送猥褻男上飛機
葛斯齊爆將公布消息來源！　直球對決王定宇
1歲嬰亡身上有瘀傷！　23歲母「2度被通報家暴」
快訊／三黨團都簽字了！　總預算付委
快訊／美兒少猥褻犯遭驅逐出境！　航班曝光
發票狂中獎「延燒1活動」！600元禮券不發了　網怒：愈描愈黑
快訊／黃珊珊收到傳票！　下午赴廉政署

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

合歡山繳費亭「深夜爽取暖」　小編急喊母湯：有監視器

3個熱帶擾動「排排站」　粉專：下周有機會生成1~2個颱風

雙語標竿計畫「台大等13所大學獲選」　教育部宣布加碼補助

未來一周「降雨三階段」　入冬迎反聖嬰！氣象署：台灣偏暖

發票狂中獎！「延燒1活動」超商600禮券暫不發了　網怒：愈描愈黑

現場等現炸薯條「卻拿到溫的」還硬掉！麥當勞店員1作法　他驚呆

沈錦豐「猛爆性肝炎」離世　家屬曝：大腸癌四期仍繼續記錄生態

下周又要變天「北東濕涼」　未來2周有熱帶系統發展

跨機關聯手4關卡逮偽造車牌　擬提高刑度、重罰

「2024雲林巾彩耕地藝術節」16日登場！兔兔超人、單單熊助陣

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

楊貴媚再搭喜翔演夫妻：隔壁鄰居XD　他「誤碰屁股」還拍到骨裂

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

合歡山繳費亭「深夜爽取暖」　小編急喊母湯：有監視器

3個熱帶擾動「排排站」　粉專：下周有機會生成1~2個颱風

雙語標竿計畫「台大等13所大學獲選」　教育部宣布加碼補助

未來一周「降雨三階段」　入冬迎反聖嬰！氣象署：台灣偏暖

發票狂中獎！「延燒1活動」超商600禮券暫不發了　網怒：愈描愈黑

現場等現炸薯條「卻拿到溫的」還硬掉！麥當勞店員1作法　他驚呆

沈錦豐「猛爆性肝炎」離世　家屬曝：大腸癌四期仍繼續記錄生態

下周又要變天「北東濕涼」　未來2周有熱帶系統發展

跨機關聯手4關卡逮偽造車牌　擬提高刑度、重罰

「2024雲林巾彩耕地藝術節」16日登場！兔兔超人、單單熊助陣

合歡山繳費亭「深夜爽取暖」　小編急喊母湯：有監視器

快訊／《角頭》李振豪慘了！拐49台人當豬仔　第一波判刑18年定讞

徐若瑄證實罹癌「忙裡偷閒姐妹聚會」　淡妝淺笑感性吐心聲

曾說重返白宮會當一天獨裁者　BBC整理川普上任後「先做7件事」

和朋友打賭一輛車！男玩命挑戰坐鞭炮盒上　「爆菊毀內臟」送命

桃機現場畫面曝！美籍猥褻男遭遣返　移民署人員全程陪同送上機

股東會超前部署！王品發行禮物卡　折扣價值翻倍

降價25-50萬！台灣福特「Mach-e野馬電動休旅」祭優惠　限量20台

快訊／葛斯齊爆「帶美女見蔡英文」　王定宇酸最弱狗仔：上法院釐清

川普回歸對台恐是「雙面刃」！　CNN點出2大關鍵議題

周杰倫抓不到昆凌的手 尷尬20秒網笑翻

生活熱門新聞

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

床底發臭長蟲「邋遢姪女嫁了」還生孩！天使婆婆怒了

高雄名店開幕8個月「突宣布熄燈」　業者無奈吐原因

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

葛斯齊爆「帶美女見蔡英文」喊我想要　王定宇63字反擊了

福和橋又被撞！　撞擊瞬間影片曝光

11月中旬「超強運四星座」

超正英文老師跳三振舞　4hrs破10萬觀看狂喊香

高捷黃線將開工　「這4站」率先架圍籬

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

桃機最大規模招考72人「起薪最高7.7萬元」　下月公告甄選簡章

今年反聖嬰機率將衝最高峰！　專家：台灣冬天恐更低溫

同事「1特質」很難混熟　過來人卻推爆

更多熱門

相關新聞

3個熱帶擾動「排排站」　粉專：下周有機會生成1~2個颱風

3個熱帶擾動「排排站」　粉專：下周有機會生成1~2個颱風

西北太平洋上有3個熱帶擾動發展「排排站」，氣象粉專表示，預估下周有機會生成1到2個颱風，不過有颱風形成，不代表會影響台灣，仍待觀察。

生態界悲慟！老鷹專家沈錦豐病逝

生態界悲慟！老鷹專家沈錦豐病逝

下周又要變天「北東濕涼」　未來2周有熱帶系統發展

下周又要變天「北東濕涼」　未來2周有熱帶系統發展

下周又有颱風　專家：可能有2到3個熱帶系統

下周又有颱風　專家：可能有2到3個熱帶系統

普丁控「台灣學烏克蘭」挑起危機

普丁控「台灣學烏克蘭」挑起危機

關鍵字：

天氣氣象氣象署銀杏颱風熱帶系統反聖嬰東北季風台灣

讀者迴響

熱門新聞

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

貝茲家中開趴：真美子、大谷打籃球

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

川普當選　馬斯克「跨性別女兒」宣布離美

床底發臭長蟲「邋遢姪女嫁了」還生孩！天使婆婆怒了

妻子上拍賣49元買到房！尪以為詐騙電話直接掛了

開價206萬元約性交易　他做完就跑GG了

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面