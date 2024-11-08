下周又要變天「北東濕涼」　未來2周有熱帶系統發展

▲下周一、二又有東北季風增強，北部和東部將出現降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(8日)受東北季風及颱風外圍雲系北上影響，北部、東部有短暫陣雨，氣溫偏涼，周末東北季風減弱，各地天氣好轉回暖，高溫上看30度；不過下周一、二東北季風增強，北部和東部再度變天轉雨，溫度略降，由於該波東北季風偏弱，影響有限，下周至未來兩周要留意熱帶系統發展。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天受東北季風影響，迎風北部及東部持續為陰沉天氣，並有短暫陣雨，氣溫感受較涼，預測高溫約24到25度，低溫約18到21度。中南部受颱風外圍雲層北上影響，雲量有增多趨勢，天氣為多雲或陰，山區可能有些零星降雨，但影響都偏小，預測高溫約28到31度，低溫約19到23度，日夜溫差較大。

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周末東北季風減弱，隨颱風遠離，各地天氣將會好轉且回溫，林孝儒分析，北部及東部天氣多雲短暫陣雨，但降雨影響程度減小，預測高溫約27到30度，低溫約22到24度。中南部晴時多雲，為較穩定的天氣，預測高溫約29到32度，低溫約22到25度，日夜溫差大。

林孝儒表示，下周一、下周二東北季風再略有增強，以迎風面北部及東部地區降雨略增多及溫度略降為主，但季風強度偏弱，影響較有限。且很快的下周三東北季風即為減弱的趨勢，至後續幾日將轉為偏東風環境，背風西部天氣相對較穩定，僅東部有局部短暫陣雨影響。氣溫方面僅早晚較有涼意。

今日中颱銀杏已進入南海，林孝儒表示，未來將持續位於南海朝越南方向前進，下周三(13日)就會逐漸減弱消散，大致上對台灣沒有太直接影響。下周菲東洋面有熱帶系統活動發展跡象，除了未來兩周仍要觀察洋面是否有熱帶系統發展外，因北方冷高壓勢力偏弱，台灣受東北季風影響相對有限，氣溫感受上比以往較偏暖，但還是要留意日夜溫差。