綠委爆「淘寶」違法大打廣告　北捷聲明合法合規：通過審議刊登

▲立委林楚茵、沈伯洋召開「違法淘寶禍害台灣、三次撤資死灰復燃」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

淘寶遭主管機關三度宣布違反法規並要求撤資，而下週一即是「雙十一」購物活動，卻在台北捷運站內月台及車廂內驚見淘寶優惠活動的廣告。綠委林楚茵、沈伯洋今（8日）召開記者會，批評淘寶以「養、套、殺」策略滲透台灣市場，並呼籲主管機關加強監管，以保障台灣市場秩序與個資安全。律師賴中強也指出，根據《兩岸人民關係條例》第34條規定，淘寶違法廣告應處10萬元至50萬元罰鍰。

對此，北捷隨後發出新聞稿說明，有關淘寶刊登捷運廣告一事，本案為「香港商淘寶國際產業有限公司」委託廣告代理商申請於捷運車站及車廂內上刊，相關程序均依國家法令辦理，並經廣告審議委員會審議通過同意刊登。

英商克雷達投資有限公司台灣分公司經營之「淘寶台灣」電商平台，因阿里巴巴集團對其具有控制能力，2020年遭投審會認定為中資，裁處新台幣41萬元罰鍰，並限期撤資或改正；2015年，「阿里巴巴台灣分公司」以新加坡商身份在台設立分公司，隱匿其中資背景，遭投審會裁處12萬元罰鍰，並要求限期撤資或轉讓；同年，同屬阿里巴巴集團的「香港淘寶網台灣分公司」，以港商身份在台設立分公司，遭投審會處24.8萬元罰鍰，要求限期內撤資。



綠委林楚茵表示，中國淘寶平台利用免運補助等誘因，吸引台灣消費者大肆購買廉價中國商品。這些優惠表面上看似便宜實惠，但其實暗藏養套殺的策略，一步步操控台灣的商品定價權，嚴重破壞我們的市場秩序與經濟環境。

林楚茵指出，最開始的「養」是廉價商品和補助吸引消費者，隨後的「套」則是套出消費模式後讓消費者對平台產生依賴，也套出消費者個資讓個人信用外洩及國家安全都受到威脅，最後「殺」的階段則是藉由壟斷市場操控價格、排擠台灣商家，讓台灣消費者和商家都付出更高的成本。中國不對稱貿易時時存在，台灣電商進不去中國，但是中國電商卻利用台灣的網路自由入侵台灣，2023年Yahoo已經停止超級商城服務，接下來台灣線上平台面對中國不公平競爭將更難生存。

對於美國和歐盟都已加強對中國低價電商的關稅規範、提案對來自中國的包裹加強檢查。林楚茵強調，這周已經針對此議題質詢要求國安局、經濟部說明，淘寶入侵不只是經濟問題也是國安問題，要求行政單位應該跨部會對中國擾亂市場秩序提出因應之道。

綠委沈伯洋則表示，淘寶自2008年第一次假以新加坡商來台灣設立分公司後，就持續不斷以不同的手法想要進入台灣市場，且明顯沒有要遵守台灣對中資來台相關規範的意思：台灣2009年才開放中資來台投資，2015年投審會對其開罰並命撤資；2019年以「授權」英商克雷達的方式在台經營「淘寶台灣」，也被投審會開罰命撤資。淘寶來台設立分公司以及借殼公司總共四次，其中就有兩次因為違反《大陸地區人民來臺投資許可辦法》及《兩岸人民關係條例》受到投審會開罰並命撤資。

沈伯洋指出，國人使用淘寶應用程式購物時，購物習慣或內容都會被蒐集，而這些資料可能被有權限的中國工程師存取的問題，安裝在手機上的應用程式更有機會取得國人手機上的資料。淘寶畢竟還是中國的電商，而依照中國的「情報工作法」，如果中共要求淘寶交出特定人的資料他們是無法拒絕的。沈呼籲，數發部應該要向國人說明現在淘寶在台灣的法律狀況是什麼？也應該馬上與其他相關部會討論，做出相對應措施，保護我們的國人個資安全及國家安全。

律師賴中強則指出，根據《兩岸人民關係條例》第34條規定，只有經「許可之大陸地區物品、勞務、服務或其他事項」，才可以在台灣從事廣告之播映、刊登或其他促銷推廣活動；如有違反，第89條規定，委託、受託或自行刊登廣告之人，應處10萬元至50萬元罰鍰。

賴中強說明，從投審會過去命撤資的處分，可知「中國淘寶電商」並未獲許可來台營業，然而，台北捷運車站卻大喇喇地刊登「都是淘寶免運惹的禍。全站免運」等明顯是「中國淘寶電商」的服務促銷廣告。這已經明顯違法，目的事業主管機關數位發展部數位產業署應對台北捷運公司開罰，並查明中間的廣告代理商究竟是誰，一併處罰。

對此，淘寶也發出新聞稿說明，表示公司致力於遵守適用的台灣法律規範，並努力保障用戶權益和提升購物體驗。淘寶在台營運模式為跨境電商平台，台灣消費者透過淘寶提供的境外電商服務完成海外商品採購，本地履約服務商亦在遵從適用法規的情況下提供履約服務，相關履約流程與資訊安全保障皆取得用戶同意並符合國際標準要求。



另外，淘寶強調，為進一步提升台灣消費者跨境購物體驗，2018年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營之陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」，得在台進行品牌行銷推廣業務，且每年皆向主管機關進行業務匯總報告，並配合各項指導要求。