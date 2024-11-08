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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸國腳遭爆料「玩母女丼」！正妹轟：我媽被你弄癱在床上

▲▼大陸國腳賀慣遭爆「玩母女丼」。（圖／翻攝微博）

▲大陸國腳賀慣遭爆「玩母女丼」。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸31歲的國家足球隊員賀慣近日遭爆料，與一名正妹有染，更是大玩「母女丼」，甚至還將女方的媽媽摧殘到「癱在床上起不來」，消息在大陸社群軟體掀起滔天巨浪。目前賀慣已將微博帳號的全部貼文隱藏，詳細情形仍待進一步釐清。

據了解，一名名為「馬大喵喵喵喵」的女子在網路上指控，遭到賀慣欺騙感情，對方聲稱愛她，還說要一直照顧她，沒想到卻不斷做出傷害她的事情，「這些年你怎麼欺騙我的，所有紀錄我都有！你真弟弟是爛到家了，我每次心軟結果就是被你欺騙，拿著你前面的婚戒給我，騙我！還拿著1700萬（人民幣，下同，約新台幣7,649萬元）的高薪，你何德何能？」

▲▼大陸國腳賀慣遭爆「玩母女丼」。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸國腳賀慣遭爆「玩母女丼」。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸國腳賀慣遭爆「玩母女丼」。（圖／翻攝微博）

此外，「馬大喵喵喵喵」還毀滅式爆料，近日她全身受傷不輕，賀慣以照顧她的名義跑來她家，結果又要求她發生性關係。「馬大喵喵喵喵」甚至加碼稱，「我媽一次次被你弄得癱在床上起不來。你還算是個人嗎」，疑似指控賀慣玩「母女丼」。

消息在大陸的社群軟體曝光後，瞬間掀起了滔天巨浪。而賀慣過去時常在微博分享賽後、訓練後的恢復過程，並且跟粉絲互動，不過事件發生後，微博帳號的貼文已全數隱藏。

對此，有網友討論，「馬大喵喵喵喵」的貼文當中，所謂的「我媽一次次被你弄得癱在床上起不來」，可能是用髒話「我他媽的」來罵賀慣，只是因為打字的習慣不同，才造成誤會，而非對他們母女倆都做出出格的事情。事件在網路上爆發以後，賀慣尚未回應。

 
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