獨步全球！澳洲將推動立法　禁止「未滿16歲」使用社群媒體

▲澳洲政府計畫推動立法，禁止16歲以下民眾使用Facebook、TikTok、X、Instagram等社群媒體。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著社群媒體與短影音平台興起，外界擔憂一旦過度使用，恐將對未滿18歲的青少年與兒童造成危害。對此，澳洲政府今（7）日透露，未來將訂立新法，禁止未滿16歲青少年使用任何社群媒體，減輕社群媒體對心靈健康所造成的危害，業者違法可處最高100萬美元（約新台幣3225萬1450元）。

根據澳媒《雪梨晨鋒報》，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）於當地時間7日在記者會上透露，政府計畫推動立法，禁止16歲以下青少年使用TikTok、X、Instagram、Facebook等社群媒體與短影音平台，同時社群平台經營業者必須負責執行政府訂定的禁令，不過如果青少年與父母無視禁令，將不會受到政府懲處。

艾班尼斯表示，聯邦內閣已經將16歲以下設定為禁止使用社群媒體的年齡門檻，這比南澳大利亞州州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）所提出的14歲禁令更加嚴格。艾班尼斯計畫將於明（8）日照及首席部長召開內閣會議，針對年齡限制達成意見一致，預計明年推動立法，一旦順利通過，最快將在12個月以內升效。

艾班尼斯指出，這項禁止16歲以下青少年使用社群媒體的禁令，在全球是首屈一指的做法，因為年輕人過度使用社群媒體，早已成為家長們談論的「頭號話題」，而這個禁令就如同推動立法禁止未成年人飲酒。

澳洲通訊部長羅蘭（Michelle Rowland）則表示，一旦社群平台營運業者未能遵守法令禁止16歲以下青少年使用，最高將會被處以100萬美元罰金。羅蘭指出，必須採取新的懲罰措施來確保業者遵守規定。隨著澳洲政府態度明確，Instagram等部分社群平台宣布，已經推出了新的安全功能。

目前TikTok、X、Instagram、Facebook等社群平台並未回應。