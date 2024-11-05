搶攻年輕選票！賀錦麗、川普「在TikTok過招」　讓首投族關注醜聞

▲美國一名年輕選民在芝加哥提球投票站，舉著「感謝您投票」貼紙。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選將從今（5）日起進行，民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普在封關民調所獲得的支持率不相上下，兩人在選前之夜不僅前往關鍵搖擺州之一的賓州造勢，其中更不約而同以年輕的「Z世代」作為拉票目標，透過社群平台協助年輕選民關注舊有政治生態的醜聞。

根據美媒CNN，賀錦麗、川普在大選前的競選活動中，都以年輕的「Z世代」選民當作拉票目標，其中許多首投族將於今天起參與人生中首次總統選舉投票，而哥倫比亞大學統計後發現，此次大選Z世代的選民超過4000萬人，其中包括800萬名首投族。

美國非營利倡議團體「Gen-Z for Change」創立於2020年，當時原本是在大選中支持拜登，由15至20人的核心團隊與超過500名的內容創作者和活動人士組成，倡議墮胎權、新冠疫情、氣候變遷、收入不平等、社會不平等、移民、種族主義、槍枝管制、LGBTQ（性少數）等多項議題。

▲美國年輕選民趁提前投票的第一天，在拉斯維加斯唐人街廣場，與說唱歌手Lil Jon合影。（圖／達志影像／美聯社）

該團體的創辦人為美國社群媒體內容創作者兼政治活動家墨菲（Aidan Kohn-Murphy），誕生於2004年，是一名男同性戀者。他接受CNN訪問時表示，「社群媒體對於這些年輕選民的影響力不容小覷，其中TikTok幫助許多年輕人了解總統候選人與其競選活動」。

墨菲認為，「年輕選民面臨的關鍵問題，是氣候變遷、生殖正義、槍枝暴力，以及拜登政府對於以色列政府極不受歡迎的支持。此時，年輕人在TikTok以『點對點模式』分享訊息，確實讓人們更加支持候選人」。

墨菲也分析，其實許多首投族先前並未關注過去所發生的政治醜聞，例如川普曾於2016年10月大選期間被《華盛頓郵報》發表一段影片揭露「走進好萊塢」（Access Hollywood）醜聞，不過社群媒體幫助年輕人更加了解候選人的醜聞。川普曾於2005年與電視主持人布什（Billy Bush）談論「關於女性極端猥褻的談話」。

▲川普5日在密西根州競選集會做出手勢。（圖／路透）

墨菲表示，「當川普的『走進好萊塢』醜聞隨著影片被揭露時，我們仍在就讀5年級至7年級，我們對於川普可怕的言論與行動已經感到麻木，但這些都是我們不曾聽到的事情，我認為TikTok提供一種提醒和使年輕人感到震驚的方式」。

據悉，2024年美國總統大選是多數Z世代選民首次擁有投票資格的選舉，他們大多於1997至2012年之間出生，年齡介於12至27歲之間，而身為最新世代的Z世代選民，其擁有的觀點往往與上一代不同，依賴TikTok、Instagram、x在內等社群平台進行溝通，在政治上的性別分化更加激烈，女性偏向民主黨、男性偏向共和黨。