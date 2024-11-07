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網紅出國帶行動電源！「1原因」險被沒收　過來人揭規定：是常識

行動電源若要帶出國，需要符合航空公司規定。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲行動電源若要帶出國，需符合航空公司規定。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

出門在外，最擔心手機沒電，因此許多人會攜帶行動電源，不過假如要出國，更要留意相關規定。就有一名網紅帶了電池容量30000mAh的行動電源搭飛機，結果安檢時被攔下，行動電源差點就被丟掉，掀起一番議論。

網紅小萊姆在臉書發文表示，之前搭飛機帶20000mAh內容量的行動電源都沒問題，但新買的行動電源容量有30000mAh，航空公司規定超過100Wh的行動電源，要經過同意才能帶上飛機。

小萊姆的行動電源電池容量換算後是111Wh，安檢人員詢問要不要拋棄該行動電源，但因為是剛買的，都還沒用過，小萊姆當然不願意，於是重新退出去找航空公司貼說明書，而航空公司的說法也是一樣，但有同意讓他帶上飛機，並說明回來台灣時，要先去找櫃檯申請同意書。有了這次的經驗，他奉勸大家：「以後搭飛機不要帶內容量30000的mAh」。

網紅小萊姆帶了30000mAh的行動電源，在安檢時被攔下。（圖／翻攝自小萊姆臉書）

▲網紅小萊姆帶了30000mAh的行動電源，在安檢時被攔下。（圖／翻攝自小萊姆臉書）

貼文引發討論，有網友驚呼「長知識了」、「真假的啊，剛買完要帶出國耶」；一名過來人表示，之前也曾因為帶不合規定的行動電源被攔下，後來航空公司也讓他補同意書。

還有許多網友直言，「都出國咖了，怎會有這種低級錯誤？ 沒讓你丟掉算不錯了…」、「你自己都說20000內容量沒問題了，硬要帶30000的？！」「這規定很久了」、「這不是常識嗎…」、「第1天出國？」「唉，又一個不看公告不聽宣導的」。

另外，也有不少專業人士指出，「一般行動電源都會有標示，如果沒有標示可能也會被攔住無法上機」、「比較新的行動電源，會在外殼直接印飛機圖案，表示這顆可以上飛機，也較無爭議」、「其實在登機櫃檯就有告示牌，大部分的地勤也會問，只是大家都沒在聽，也沒在看，直到上不了飛機才會注意」。

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