「鼠餅」加量不加價！高雄豆漿店餐檯驚噁畫面曝　衛生局開罰

▲高雄豆漿店餐檯出現肥老鼠鑽進薯餅袋。（圖／翻攝自threads／angus_0225）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區一家豆漿店，遭民眾目擊餐檯上出現大老鼠，根據網友拍下的影片，當時老鼠鑽進薯餅袋內正在大啖美食，引發食安危機。網友不禁調侃：「料理鼠王在試菜」、「鼠餅加量不加價」。衛生局今(7日)前往店家稽查，但未發現老鼠蹤跡，不過至少查獲6項衛生缺失，要求業者限期改善。

「嚇鼠我了~」民眾在threads發文表示，在前鎮區一心路一家豆漿店直擊老鼠出沒，一隻碩大肥鼠鑽進剛做好的薯餅袋內享用餐點，長長的尾巴垂掛在外頭，讓人看了超傻眼。

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網友看了影片後，紛紛表示：「鼠餅加量不加價」、「你要大鼠還是小薯」、「升級大薯+$23」、「大鼠要變成薯餅了」、「料理鼠王在試菜」。

▲衛生局今日前往稽查，業者坦言影片屬實。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今日派員前往稽查，不過現場沒發現老鼠等病媒蹤跡，業者則坦承影片內容屬實，衛生局將依食品安全衛生管理法第14條及第47條第1項第6款規定，裁罰3萬元以上3百萬元以下罰鍰。

▲現場查獲多項衛生缺失。（圖／記者許宥孺翻攝）

現場也查獲，店家查作業場所垃圾桶未加蓋、冰箱門未保持清潔、冷凍庫食材分裝未加蓋，食材分裝罐未標示有效日期、未有冷凍冷藏庫記錄表，未貼照洗手掛圖等多項缺失。衛生局要求業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。