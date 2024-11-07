高雄名店開幕8個月「突宣布熄燈」　業者無奈吐原因…訂位已到12月

▲「強強廚房」高雄分店開幕8個月，無預警宣布熄燈。（圖／翻攝自高雄強強廚房臉書）

圖、文／CTWANT

「強強廚房」是台東人氣超高的義式餐廳，今年2月到高雄開設分店，沒想到才過了8個月，業者無預警宣布熄燈，背後原因也曝光。消息一出，讓許多老饕都深感不捨。

「強強廚房」（John John’s Kitchen）2019年開幕，是台東必吃的餐廳，餐點充滿異國料理和原民料理結合，今年2月28日首度到高雄展店，豈料近日宣布營業到11月10日就熄燈。

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業者在臉書粉專發文，首先感謝高雄的朋友，「至今8個月我們經歷很多」，但由於營運模式的調整，必須長期北、高、東的往返，造成生活與健康失衡，接下來是進入秋冬吃好料的時節，坦言要將這難得又充滿熱情的餐廳氛圍劃下尾聲，實著萬分可惜。

▲高雄分店宣布將於11月10日結束營業。（圖／翻攝自高雄強強廚房臉書）

業者相當感動，目前訂位至11月10日，晚餐訂位全滿，僅剩午餐可以預訂，「大家甚至願意改採外帶只為了吃到美味，真的除了感動還有感激」，並盼望有人接手經營，因為餐廳已走出過渡期，出餐品質穩定、擁有穩定基礎客群，11、12月也已有預約訂位，更捨不得的是現場優秀同仁，希望讓美味可以延續，顧客也不用特別跑到台東才能享受。

業者強調，很多知名餐廳需要收加盟金，但他們不用這些費用，頂讓的金額包含了技術跟設備還有人員，不用承擔創業初期的人力流動、客源開拓等問題與壓力，外加最近知名度打開，廚房人手甚至忙不過來。

業者感嘆，很開心看到餐廳越來越好，但實在無法繼續奔波於台北、高雄、台東，因此非常希望對餐飲業有興趣的人可以來接手，「高雄強強不僅僅是美味餐點，還有人與人的溫度與自然，希望您能來繼續讓他遞延下去」。

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